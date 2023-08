La reinserción laboral de adultos mayores, una opción convertida en necesidad en Venezuela

El director de la organización, Luis Francisco Cabezas, explicó a EFE que la mayoría de pensionados o jubilados que trabajan lo hacen de manera informal o en labores de alta exigencia física, como la construcción o la vigilancia, pues son escasas las oportunidades para ellos. “Si hablamos de las personas de 60 años y más -utilizando esta edad como canon que define la adultez mayor- alrededor de 3.800.000 personas adultas mayores. Si se saca por el método de ingresos, se pudiera hablar de que el 100 % de las personas adultas mayores están en riesgo”, dijo Cabezas. POR NECESIDAD AME6075. CARACAS (VENEZUELA), 28/07/2023.- Un hombre observa sus frutas y verduras a la venta el 27 de julio de 2023, en Caracas (Venezuela). Con pensiones que no superan los 5 dólares mensuales y jubilaciones igual de precarias, los adultos mayores en Venezuela se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral como una necesidad para poder sobrevivir en el país, donde el costo de la canasta alimentaria para cinco personas supera los 500 dólares. EFE/ Miguel Gutiérrez El director de Convite alertó que muchos ancianos son considerados “mano de obra barata” y contratados a cambio de “un plato de comida al día” o bolsas de alimentos, lo que genera una afectación “diferenciada” para este grupo, cuyas capacidades están frecuentemente mermadas por condiciones de salud. “Hay más bien un aprovechamiento de esa fragilidad laboral de las personas adultas mayores. Y ven en ellos, en muchos casos, (…) una mano de obra barata”, afirmó. Además, prosiguió, "Venezuela es un país que no está preparado para envejecer" y en el que la disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida han causado generaciones de adultos mayores cada vez más numerosas para las que no se han generado programas de atención. Aseguró que la situación empeora para los que viven solos como resultado de la diáspora, con unos 7,3 millones de migrantes, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), mecanismo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Roberto Patiño, líder de esta iniciativa, aseguró que el propósito es "servir de puente", a través alianzas con el sector privado y académico, para incrementar las oportunidades, brindar herramientas de formación para el retorno al campo laboral y "visibilizar la lucha por sus reivindicaciones". "Esta iniciativa nace de una realidad muy dolorosa que está ocurriendo con nuestros adultos mayores, con nuestros pensionados y jubilados, la realidad de tener una pensión indigna de apenas 130 bolívares que no alcanza para nada y, además de eso, tener que enfrentarse a la discriminación en el mercado laboral por ser personas de edad avanzada", dijo a EFE. Subrayó que la experiencia de los adultos mayores es necesaria "para la reconstrucción de Venezuela" en áreas como la educación, donde la ausencia de personal capacitado "es evidente", por lo que considera que instruirlos en temáticas tecnológicas e incorporarlos al campo laboral es "una necesidad". "ReActivados es también dar ese mensaje de que el adulto mayor, el jubilado y pensionado es un actor clave para la reconstrucción de Venezuela", reiteró Patiño, quien espera contar con el apoyo de la empresa privada para lograr el objetivo. 