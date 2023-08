La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) dio cuenta durante esta jornada acerca de los resultados financieros correspondientes al primer semestre del año 2023.

En ese sentido, desde la estatal informaron que los excedentes en el primer semestre de este año 2023 alcanzaron los US$ 329 millones, cifra que representa un 86% menos de los US$ 2.377 millones que se consignaron en los primeros seis meses de 2022. Es decir, hay una baja de US$ 2.048 millones menos que el año pasado.

Cabe recordar que los excedentes corresponden al resultado total de la compañía sin descontar los impuestos y la Ley Reservada del Cobre que se destinan de forma directa a las arcas del Estado.

A su vez, Codelco informó que los resultados de los últimos tres meses fueron afectados por la caída en el precio de realización del cobre de 19% respecto al primer trimestre, y también debido a la reducción del precio del molibdeno, de 36% en ese período, que fue compensado relativamente por una mejora en los costos directos de cerca de 8%.

Además, la cuprífera señaló que “las condiciones operacionales y los retrasos en los proyectos llevaron a registrar entre enero y junio una producción de 633 mil toneladas de cobre, con una caída de 14% en relación con el mismo período de 2022. La producción total, sumadas las coligadas El Abra y Anglo American Sur, alcanzó a 684 mil toneladas”.

En tanto, “la menor producción se debió, principalmente, a menores leyes de alimentación de mineral a la planta de Chuquicamata, que recibió una mayor contribución de mineral de Radomiro Tomic para compensar la disminución de mineral desde el rajo”. Asimismo, afirmaron que el aporte de esta en el período mencionado registró un alza del 31%, e “irá mejorando progresivamente las leyes de alimentación”.

La producción también se redujo en Ministro Hales, donde hubo que alimentar su planta con mineral de stock de baja ley en tanto se accede a nuevas áreas de mineral fresco a partir de agosto. Lo mismo sucedió en Gabriela Mistral, “por cambios en la secuencia de extracción que afectó el primer trimestre de este año y, en Salvador, por el atraso del proyecto Rajo Inca que comenzará a operar en 2024″

“En tanto Andina y El Teniente realizaron sus mantenciones mayores anuales en este período y fueron afectadas por el evento climático de fines de junio que impactó a la zona central del país”, apuntó Codelco.

