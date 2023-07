La nota emotiva fue la salida al campo de juego del estadio Nicolás Chahuán con los jugadores de Universidad de Chile luciendo una camiseta especial en homenaje a Leonel Sánchez. Esta camisreta será subastada para ir en ayuda de la familia del ídolo azul, que perdió su casa en un incendio

Y nos vamos al partido.

Más de cuatro mil personas, incluídos hinchas azules que finalmente fueron autorizados para asistir al estadio, le dan un muy buen marco a este encuentro que se juega en el Nicolás Chahuán

Que tuvo un comienzo enteramente vestido de azul. La presión alta de Universidad de Chile complicó mucho en la salida a Magallanes, que regaló varias pelotas que significaron llegadas claras de los atacantes universitarios al arco.

Especialmente por el lado de Marcelo Morales (seguramente incentivado por la competencia que genera la llegada de Vicente Fernández) hizo mucho daño en esos minutos iniciales la U y de un desborde suyo salió la ocasión más clara de gol, que desperdicio el Chorri Palacios en plena área chica. Su remate salió muy al centro y rechazó muy bien el arquero Diego Tapia.

Poco después del cuarto de hora, Magallanes comenzó a salir del ahogo y surgieron de inmediato las primeras falencias de la retaguardia de Universidad de Chile.

Que se reflejaron más que nunca en el minuto 25´ cuando los cuatro del fondo quedaron desubicados y el colombiano Yorman Zapata entró libre por la izquierda, se acercó a Cristóbal Campos y lo derrotó con un toque cruzado al segundo palo

Quiso reaccionar Universidad de Chile y otra vez Palacios tuvo el gol, esta vez por un desborde de Juan Pablo Gómez entrando por la derecha, pero su remate salió muy blando y esta vez Tapia atajó sin problemas.

Otra vez la presión alta le generó muchos problemas a la defensa albiceleste, que tras perder la pelota recurrió a varias faltas, ocasionando al menos tres tiros libres cerca del área, todos desaprovechados por los atacantes azules.

Así se fue el primer tiempo, siendo tal vez demasiado premio el 1-0 para Magallanes (que aparte del gol tuvo sólo un remate de distancia de Flores y un cabezazo en el travesaño de Larrivey, en una jugada que fue anulada por foul del atacante argentino).

Pero, como Universidad de Chile, salvo en los primeros minutos no hizo mucho más, al final de la primera etapa pagó el castigo a la falta de generación de jugadas claras en ataque y al pésimofiniquito de Palacios en las dos oportunidades que tuvo.

SEGUNDO TIEMPO

Estando en la banca Leandro Fernández, Federico Mateos y Lucas Assadi se pensó que Mauricio Pellegrino iba a hacer varias modificaciones en la segunda etapa. pero el entrenador azul solamente mandó a la cancha a Yonathan Andía en reemplazo del lesionado Juan Pablo Gómez.

Sin embargo, aún así, otra vez al igual que al inicio del partido, Universidad de Chile inclinó la cancha hacia el arco de Tapia, esta vez llegando por ambas puntas porque Andía también se proyectó como puntero por la derecha, al igual que Morales, que siguió siendo el jugador más destacdao de los azules y estuvo a punto de convertir el empate con un zurdazo desde fuera del área que pasó cerca del poste derecho.

Esperó un cuarto de hora el entrenador argentino y se decidió a lo que a esa altura se caía de maduro: Leandro Fernández y Lucas Assadi a la cancha. Afuera Nicolás Guerra e Israel Poblete. Poco después lo hizo Federico Mateos por Emmanuel Ojeda

Mario Salas respondió con el debut para el olvido del ex seleccionado juvenil colombiano Yéiler Góez (23), volante que pertenece a Atlético Nacional y que fue expulsado a los 80 minutos y con el Piña Valenzuela, con la clara intención de recuperar la pelota que se le perdió absolutamente a los albicelestes.

Dejaron la cancha Felipe Flores y Joaquín Larrivey, que no solo no cumplió con la Ley del Ex, sino que apenas tocó la pelota en un par de ocasiones}

CON DIEZ JUGADORES AUMENTÓ MAGALLANES

Quedando con un hombre menos tras la expulsión del colombiano Góez, todo parecía indicar que los últimos minutos se iban a jugar exclusivamente en campo de Magallanes.

Grueso error, porque a pesar que la U se fue con todo a buscar el empate y hubo una muy buena llegada individual de Lucas Assadi, lo mejor ocurrió en el arco contrario.

Primero, un remate de distancia que Cristóbal Campos con mucha dificultad consiguió sacar al córner por sobre el travesaño.

Vino el tiro de esquina, muy bien ejecutado por la zurda de Villanueva, varios jugadores arriba, Nicolás Berardo le da un poco entre el hombro y la cabeza. La pelota da en el travesaño y el rebote pega en el cuerpo de Cristóbal Campos y se fue adentro del arco.

DE CANDIDATO AL TÍTULO A GRAN DECEPCIÓN

Así es el presente de Universidad de Chile tras esta sorpresiva derrota, que se vio mitigada en parte por el golazo de Leandro Fernández, lo que le permitió al menos anotar en estos tres partidos que ha perdido consecutivamente.

Hace tres fechas, con 29 puntos, los azules parecían candidatos al título. Hoy, con esos mismos 29 puntos el equipo vuelve a ser una gran decepción para su sufrida hinchada.

En Magallanes, en macbio, puras sonrisas y alegría. Segundo partido que ganan con Mario Salas en la banca. Llegan a 16 puntos y a la espera de otros resultados alcanza momentáneamente a Deportes Copiapó y ya no parece tan utópico que pueda salvarse desplazando a Curicó Unido, O´Higgins e incluso a Audax Italiano

