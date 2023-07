Molestia en la oposición causaron los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló ayer que el caso de los convenios con Democracia Viva es un asunto de «corrupción», a la vez que reconoció inexperiencia por parte de las autoridades.

«Hay casos que derechamente tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso», dijo Cordero a Canal 13 en alusión al Caso Convenios. Además, el ministro consideró que «personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración debieran tener una capacitación básica de reglas».

Sus palabras que se dan en medio de la preparación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, del anuncio de pacto fiscal, y el cual algunos en la oposición creen que podría complicarse con el caso.

Sobre los dichos del ministro Cordero, el diputado Jorge Alessandri, expresó que «sería bueno que una persona que entra a un puesto donde va a administrar recursos al menos hiciera un curso básico, pero también deberían confiar en los funcionarios de carrera que están ahí. Lo que hizo este Gobierno es poner gente de poca experiencia, pero segundo, despedir a todas las personas con experiencia y traer solo amigos, parientes, compinches y pololos».

Ante la pregunta de si se complica para ellos hacer un pacto fiscal con el Gobierno, Alessandri contestó que «más recursos para el Estado están pidiendo, pero por otra parte nos demuestra el ministro de Justicia de este Gobierno que este mismo Gobierno pone gente con mínima experiencia a girar cheques, a firmar facturas».

«Obviamente es contradictorio y el ministro Marcel va a tener que explicar muy bien para qué quiere más plata, cómo la va a entregar, a fiscalizar y este Gobierno de la experiencia va a aprobarnos que ha hecho caso al ministro Cordero y va ganando experiencia», agregó.

«La explicación que da el ministro de Justicia es una falta de respeto a la ciudadanía, cuando uno asume como ministro o subsecretario tiene una obligación mínima de cuál es su encargo, su responsabilidad, no puede dar como explicación que necesita un curso de capacitación, eso es subestimar la inteligencia de las personas», apuntó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

Sin embargo, Hutt cree lo anterior y el pacto fiscal, «son carriles paralelos», añadió que «yo pido más respeto a las personas».

El secretario general de RN, Diego Schalper, manifestó, en tanto, que «me parece una vergüenza que el ministro de Justicia diga que falta un curso de capacitación básica, ministro aquí lo que ha sobrado es capacitación, ha habido capacitación más de sobra para saber que sí hacían los pagos parcelados se saltaban la toma de razón, sabían lo más bien que haciendo esta triquiñuelas de segmentar una población podían saltarse el control de la Contraloría. Ministro no se necesita ningún curso para cuidar loa recursos de todos los chilenos».

Respecto al pacto fiscal, Schalper expresó que «para un gobierno es insostenible obtener mayores recursos de los contribuyentes con el nivel de desfalco que estamos conociendo, creo que eso no tiene presentación ante la opinión pública».

Postura de republicanos

Por su parte, el diputado de republicanos Juan Irarrázaval, aseveró que los dichos del ministro Cordero, «ojalá fueran un signo de humildad por parte del Gobierno, porque no solamente tienen problemas de corrupción y de falta de capacidad para gobernar, sino de intransigencia y la humildad es un primer paso. En materia previsional ya vemos que no han movido una coma de su proyecto y en materia tributaria no sabemos nada, porque no ha habido ánimo de conversar en serio. Estamos esperando que el Gobierno se abra al diálogo».

Hoy también se conoció que los funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, no tomaron el curso básico de administración pública y probidad que imparte Contraloría en el Centro de Estudios de Administración del Estado (CEA).

/psg