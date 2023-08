Diosdado Cabello amenazó este martes a la líder antichavista María Corina Machado, que lidera las encuestas para las primarias opositoras del próximo 22 de octubre. El poderoso líder chavista le reiteró a la ex diputada venezolana que no va a participar en las próximas elecciones y que no va a sacar al dictador Nicolás Maduro del poder.

“Tiene 20 años o más tratando de acabar con la revolución bolivariana y no ha podido”, dijo Cabello durante una transmisión en vivo en la televisión estatal venezolana.

El pasado 30 de junio, la Contraloría venezolana inhabilitó a Machado para participar en las primarias de octubre, previas a las elecciones presidenciales de 2024. El organismo señaló a la líder política como partícipe de la “trama de corrupción orquestada” por el ex diputado opositor Juan Guaidó, que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela, así como también el “despojo descarado” de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la “complicidad de Gobiernos corruptos”.

“Es intrascendente de verdad lo que diga María Corina. No va a ser candidata, puede hacer una elección en su casa si quiere, y puede ganar la primaria en su casa, y puede tirarse en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera, pero a las elecciones presidenciales no se va a poder inscribir porque está inhabilitada. Cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos”, dijo Cabello este miércoles.

Po otra parte, Cabello, considerado el segundo hombre más importante en el chavismo, señaló que no votaría por una amnistía para líderes opositores.

“La mejor amnistía es la justicia, porque sin justicia aquí no va haber paz”, dijo. Y agregó: “Quienes han pedido invasiones contra este país, quienes han pedido sanciones, ¿ahora van a pedir votos?”.

La inhabilitación de Machado fue condenada por Estados Unidos y la Unión Europea. Washington señaló que al decisión priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos.

A su vez, Estados Unidos señaló que está “profundamente preocupado por los esfuerzos para rehacer el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

“Los venezolanos merecen el derecho a seleccionar un candidato para participar en las elecciones presidenciales de 2024 sin interferencias”, resaltó Miller.

Por su parte, la Unión Europea dijo que la inhabilitación “socava la democracia y el Estado de derecho” de Venezuela y se trata de una decisión que contribuye a “profundizar” la crisis política del país.

“La UE expresa su profunda preocupación con las decisiones que tratan de impedir a miembros de la oposición ejercer sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado”, dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado.

“Estas decisiones socavan la democracia y el Estado de derecho y solo profundizarán la larga crisis política y social en Venezuela”, continuó el jefe de la diplomacia europea.

Se debe “allanar el camino” para enfrentar inhabilitaciones políticas

El presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) de Venezuela -que organiza la elección interna del antichavismo del 22 de octubre-, Jesús María Casal, dijo el domingo que en caso de que gane estos comicios un candidato inhabilitado para ejercer cargos públicos, se deberá “allanar el camino” para que pueda representar a la oposición en la elección presidencial del 2024.

“De presentarse esa situación, pues habrá que enfrentar esas inhabilitaciones y procurar allanar el camino para que esta persona electa por los ciudadanos pueda concretar su inscripción para las elecciones presidenciales”, aseguró Casal en una entrevista ofrecida al medio local Venevisión.

Las inhabilitaciones, impuestas sobre varios aspirantes a las primarias, como Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, no les impiden presentarse en este proceso, por ser un asunto interno de la oposición, pero sí estarían bloqueados para inscribirse ante el ente electoral como candidatos presidenciales, ya que la medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular.

Ante esto, Casal afirmó que son conscientes de que “quien puede participar, puede ganar”, por lo que estas sanciones administrativas no representan una “restricción” para medirse en la elección interna.

Además, insistió en que siguen avanzando en la organización de estos comicios, para lo que concentran todo el ánimo en “construir las condiciones” y en “tratar de completar los elementos logísticos” necesarios.

“En el momento en el que estamos todo indica que pueden llevarse a cabo, si no hay algún obstáculo arbitrario que se presente en el camino”, aseveró.

Informó que este lunes presentarán un informe “bastante completo” con relación al número de centros y de mesas de votación para el proceso de octubre, datos a partir de los cuales, aseguró, que hay “razones para ser optimistas”.

Agregó que la cifra ronda el aproximado de 3.000 centros y 5.000 mesas en toda Venezuela, en las que esperan haya acompañamiento de invitados internacionales y observación nacional de varias ONG.

En los últimos días, varios candidatos a los comicios de octubre han alertado sobre nuevas amenazas contra las primarias, por lo que creen necesario cerrar filas en torno a este proceso en el que participarán 13 políticos.

