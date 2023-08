Dos serían los principales motivos que habrían impedido a Paul McCartney incluir a Chile en su regreso a América del Sur, en la que pudo ser la última oportunidad de ver al ex Beatle en suelo nacional.

Según fuentes de Culto, el legendario músico de 81 años retornaría a esta parte del continente hacia fines de noviembre y principios de diciembre próximos, pero se concentraría en Brasil. Calculan que podría ofrecer hasta cinco conciertos en ese país.

Esta visita tendría olor a despedida, pues se rumorea un posible retiro de los escenarios. Solo quedaría esperar el próximo año, pero estiman que las posibilidades son escasas.

¿POR QUÉ NO VIENE MCCARTNEY A CHILE?

Los mismos informantes contaron que la agenda del cantante de Let it Be se abrió a Sudamérica a principios de año y una productora local estaba moviendo los hilos para traerlo. Sin embargo, no se pudo.

Un motivo fue que el Estadio Nacional no estaría disponible para fines de año, por los Juegos Panamericanos, los Parapanamericanos y los Juegos Deportivos Escolares.

Y es que el monto que cobra McCartney, cerca de 2 palos verdes, obligaba a hacer el concierto en un recinto que permitiese una alta venta de entradas. Solo cabía como opción el recinto de Ñuñoa, con un aforo superior a las 60 mil personas.

Otro motivo que indican en el citado medio, sería una saturación de conciertos en la misma fecha y para un público similar: Roger Waters (25 y 26 de noviembre); Pulp y Blur en el Fauna Primavera (24 y 25 de noviembre) y The Cure (30 de noviembre).

Esta tragedia para los seguidores de Macca y The Beatles es muy similar a lo ocurrido con Tylor Swift, que también se paseará por el barrio, pero sin acercarse a tierras chilenas

