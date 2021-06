El Real Madrid tiene nuevo técnico. Luego de la salida anunciada por Zinedine Zidane, el cuadro merengue se movió rápidamente y anunció a Carlo Ancelotti como el nuevo estratega del Madrid.

“El Real Madrid C. F. comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas” informó el elenco español en un comunicado.

Ancelotti estuvo dirigiendo al Everton de Inglaterra, donde no tuvo una buena campaña, fue de más a menos y no pudo clasificar a una copa europea. Remató décimo en la Premier League.

El italiano ya entrenó al Real Madrid. Su primera etapa fue entre 2013 y 2015, donde ganó una Champions League ante la Juventus, una Copa del Rey, una Supercopa europea ante el Manchester United y un Mundial de Clubes.

Estos últimos días fueron agitados en la tienda merengue. Zidane se fue criticando a la dirigencia a través de una carta al madridismo: “Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, apuntó.

El desafío es apuntar a ganar todo, nuevamente. Debe renovar una plantilla que no consiguió títulos en la última temporada y volver a posicionar al Real Madrid en lo más alto.

Por Ignacio Soto Bascuñán