Sólo $291 millones fueron hallados en la cuenta corriente de la fundación Democracia Viva, cifra que dista de los $391 millones que el Ministerio de Vivienda está solicitando a modo de devolución a las arcas fiscales, y que habrían sido entregados a través de convenios. Es decir, la fundación tendría $100 millones menos de lo solicitado.

El hecho se dio a conocer por parte del receptor de la medida precautoria que pidió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del Caso Convenios, quien dio cuenta de los montos al tribunal civil de Antofagasta.

«Procedí a realizar la retención de bienes decretada en autos, sobre la cuenta corriente de propiedad de Fundación Democracia Viva, por la suma de $294.957.312, únicos dineros disponibles en la cuenta al momento de la diligencia. Mismos que deberán ser depositados en la cuenta corriente del Banco Estado, de propiedad del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta», indicó el funcionario Manuel García.

El pasado 26 de julio, la fundación había emitido una declaración donde afirmaba estar en un proceso administrativo de determinación del monto que debían devolver, «para eso hemos ingresado un recurso para que considere el presupuesto realmente ejecutado y rendido», señalaron.

Esos montos, señalaron, corresponderían a $294.384.230, lo que en definitiva correspondía al 92% de lo solicitado por el Minvu; una diferencia de $92.384.286 entre ambos cálculos.

Diferencias de avance en convenios suscritos

Según consigna El Mercurio de Antofagasta, de acuerdo a la documentación dispuesta por el CDE, los tres convenios suscritos por Democracia Viva presentan distintos grados de avance y cumplimiento, tanto técnico como financiero.

En el caso del convenio para habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe, de los $200 millones entregados, la seremi de Vivienda y Urbanismo aprobó la rendición de $23.518.168, correspondientes al 14,3% de los recursos asignados y rechazó rendiciones de los primeros cuatro meses del año, que superan los $50 millones.

En cuanto al convenio que Democracia Viva debía otorgar para el campamento Irrarrázaval, de los $170 millones entregados, la seremi sólo reconoce el gasto de $2.287.625 (1,3% de los recursos) y rechazó casi $16 millones de pesos presentados para rendición durante el 2023. En este caso, el uso de los recursos para gastos de personal y operativos llegaron al 36%.

Por último, en el caso del convenio por $56 millones para desarrollar diagnósticos socio-territoriales en distintos asentamientos de la comuna, el Minvu sólo reconoció el gasto de $3.425.698 (6.1%) y rechazó cerca de $14 millones. De acuerdo al análisis del Minvu, luego de ocho meses, el convenio sólo presentaba un 16% de avance de actividades.

Boletas de garantía

El 27 de julio, la Seremi de Vivienda en Antofagasta confirmó que no existen boletas de garantía con fundaciones. «En el marco de los trabajos de habitabilidad primaria del programa de Asentamientos Precarios, no se contemplaron boletas de garantía con las fundaciones, toda vez que no es una exigencia expresa de la normativa», señalaron.

Asimismo, explicaron que “esto es parte de los defectos del sistema de asignación de recursos con instituciones sin fines de lucro” y agregaron que «el Ministerio se encuentra trabajando para modificar este modelo por uno más transparente y con mejores estándares».

En la misma línea, desde Democracia Viva afirmaron que «el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca nos solicitó boletas de garantía, cuestión que sí hicimos como Fundación respecto de las constructoras que contratamos para dar cumplimiento al convenio».

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la medida de restitución de fondos se vería dificultada ante la ausencia de boletas de garantías que respaldaran la entrega de recursos por parte del Minvu a las distintas fundaciones cuestionadas. Algo que se vería agravado en el caso de Democracia Viva, que según el informe empresarial, no posee ningún bien que permita acreditar su patrimonio o respaldarle ante posibles demandas.

