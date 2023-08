Este es un resumen de lo dicho por Matías Zaldivia:

«Hay 10 equipos en 6 puntos, el campeonato está muy parejo, es imposible que nos bajen de la pelea por el título. Dimos un paso adelante en la tenencia de la pelota, pero tenemos que seguir mejorando en otros aspectos«.

«Es un esguince leve, ahora tengo que hablar con el doctor para saber cuántos días serán. No sé nada, por el dolor, te diría que es difícil que llegue ante O’Higgins«.

«Teníamos una gran ilusión de ganar para volver a meternos arriba, pero no hay que agachar la cabeza (…) Cuando nos tocó ganar tres seguidos, no teníamos que creer que éramos candidatos y ahora no tenemos que creer que somos los peores. Hay que volver a ser un equipo más duro y después los resultados vendrán solos»

