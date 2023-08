Luego de largas semanas evadiendo los medios, la eempresaria Camila Polizzi difundió un comunicado público donde niega las acusaciones en su contra y realiza una grave denuncia de supuesto “sicariato”.

Polizzi dijo haber presentado una denuncia ante la Fiscalía, “luego de haber reflexionado los hechos que ocurrieron hace ya más de una semana en un edificio de calle Freire en Concepción”. Esto en relación a la reunión secreta que sostuvo con el entonces seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, quien renunció al cargo al revelarse esta cita.

La denuncia tiene que ver con una grave situación que le habría mencionado Vivanco, pero no entregó mayores detalles. “El silencio que he guardado todo este tiempo, bien corresponde a hechos en donde mi integridad y la de mis hijas se encuentran en entredicho, y posible peligro. Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de Gobierno hablo expresamente de sicariato”.

NEGÓ POLÉMICO GASTO EN LENCERÍA Y DENUNCIAS DE PRESIONES

La excandidata a alcaldesa aseguró que es “absolutamente falso” que haya presentado gastos de lencería y vestuario en las rendiciones del proyecto ante el Gobierno Regional del Biobío, como se informó recientemente.

“Jamás he presentado rendición alguna o gasto relacionado al proyecto que tenga que ver con vestuario. Por lo que ante estos hechos graves quiero clarificar que esto es absolutamente falso”, juró.

Sobre los audios filtrados donde se le oye presionando e intentando silenciar al representante de la Fundación En Ti, negó “absolutamente estar obstruyendo a la Justicia, y todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación frente a grabaciones que se me han realizado”.

“Bajo ningún motivo he querido silenciar a personas que tengan que ver o aportar a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. El motivo de mi llamada fue dar tranquilidad a la Fundación, y bajo ningún criterio silenciar, callar o esconder hechos que las instituciones que corresponden se encuentran investigando”, aseguró.

“Soy la encargada del proyecto y como tal quise dar tranquilidad y nunca bajo ningún motivo he buscado hacer lo contrario. Me encuentro disponible y ubicable para colaborar y que los hechos se esclarezcan de la mejor manera”, agregó Polizzi.

Este es el comunicado:

