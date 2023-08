Este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió a la nación a través de cadena nacional para presentar los seis ejes de la esperada propuesta de pacto fiscal y ratificar que no se insistirá con la fallida reforma tributaria en el Senado. Noticia que se da en medio del escándalo por el Caso Convenios que el Gobierno aún no logra mitigar, ya que cada semana sale un nueva transferencia de recursos públicos que complica a la administración de Boric.

Cabe recordar que la reforma tributaria fue rechazada en marzo de este año en la Cámara de Diputados y para insistir con el proyecto en el Senado se requieren 2/3, por ende, los parlamentarios entienden que – tras el discurso del Presidente – que al descartar esta opción todo lo que estaba incluido en la reforma anterior se presentará en marzo, como por ejemplo el alza de los impuestos.

El anunció rápidamente generó opiniones entre parlamentarios y figuras políticas, quienes tendrá la responsabilidad de negociar y tramitar las nuevas propuestas del Ejecutivo.

En total son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y dos proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media.

El presidente del Senado y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, sostuvo que «entendemos que este es un segundo pacto fiscal, al inicio del Gobierno se planteó un pacto fiscal que se concentró en el alza de impuestos que fracasó en la Cámara de Diputados, pero queremos conocer el pacto antes de decir si estamos de acuerdo. Solo hemos conocido trascendidos en la prensa».

No obstante, valoró «el cambio de diagnóstico de la economía por parte del Gobierno, antes se planteaba que lo relevante era subir los impuestos y lo importante era que Chile volviera a crecer y que los recursos de los chilenos se gastaran bien».

Por su parte, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, destacó que el Presidente «ha anunciado cosas que nosotros le hemos pedido en reiteradas ocasiones». «Nosotros creemos que vamos a tener una discusión respecto al aumento del impuesto a la renta, dependiendo de cómo se proponga. Nosotros creemos que hay que hacer un enfoque muy importante respecto a la eficiencia en el gasto que se ha anunciado. Yo creo que es interesante ver qué recortes va a hacer el Estado para poder proponer y aumentar mayor recaudación dado la eficiencia que hoy día tiene en ese gasto. Pero también respecto de lo que es hoy día el aumento de la productividad, yo creo que es importante esa agenda que hay que llevar adelante porque es un problema gravísimo que tiene nuestra economía». «Además, el enfoque que se le ha puesto a la pequeña empresa a nosotros nos parece positivo y en ese sentido, yo creo que hay varios aspectos en donde vamos a poder avanzar rápido», agregó.

A juicio de Agustín Romero (Republicano) y miembro de la comisión de Hacienda, el anuncio del presidente «más que cadena nacional, fue un punto de prensa» ya que «vimos anuncios vagos de problemas que muchas veces hemos denunciado». En esa línea dijo que «quién no va a querer mayor crecimiento, quién no va a querer mejores pensiones, quién no va a querer generar más trabajo, el problema son los instrumentos y en ese sentido al Gobierno le falta liderazgo». Aclaró que «no estamos de acuerdo con los instrumentos si es ponerle un impuesto del 6% al trabajo, no me cuadra. Nosotros vamos a sumarnos a cualquier pacto fiscal que permita perseguir la elusión y evasión, a cualquier medida que mejore la administración pública y para eso que se revise el estatus de administración (…) acá hay que sentarse a hablar muy enserio el pacto fiscal».

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (EVO), señaló que «aquí lo que hay que discutir es la eficiencia en el gasto, en primer lugar. Saber para qué se necesita, si bien es cierto subir la PGU a 250 mil pesos es un anhelo absolutamente compartido, pero también hay que hacer restructuración en el gasto. Hay que trabajar mucho sobre la evasión y la elusión, la modernización del Estado pasa por poner foco en las personas y no ‘servirse’ como lamentablemente hemos visto por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista durante este lamentable episodio de los convenios”. «Así que nosotros vamos a conversar, pero no estamos de acuerdo que haya que subir impuestos, sino lo que hay que hacer en este instante es básicamente racionalizar el gasto», puntualizó Undurraga.

Oficialismo

La presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (CS), destacó que «a pesar del portazo en la cara que le ha dado la UDI a la ciudadanía, de no avanzar en aumentar la PGU y tantas otras necesidades, el Presidente no renuncia y vamos a tener un pacto fiscal que financie estas necesidades». Aunque sostuvo que esto solo será posible si es que «existe disposición al diálogo». En esa línea dijo que «el diálogo que permitió construir este acuerdo con las pymes en más de 30 sesiones donde fueron incorporaron sus visiones. Es un pacto que se complementa con una visión de crecimiento económico y que permite a las pymes poder hacerse cargos de sus principales necesidades y que también puedan crecer».

Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que «el Presidente se puso en la figura de estadista y convocó al país, a todos los actores políticos, empresariales y sociales a sumarse al pacto social, porque este pacto social es una tarea país y no solamente es de este Gobierno». Agrego que «quienes pretendan que esta es una tarea solo de este Gobierno, no lo es, por eso sorprende las reacciones de algunos parlamentarios fuerzas de la derecha sorprende porque criticaban que el proyecto no consideraba crecimiento (…) esta nueva propuesta genera incentivos para que los empresarios puedan invertir siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo».

Por su parte, el Presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, lamentó que «el impuesto al patrimonio y utilidades retenidas no hayan sido incorporadas, pero es un avance importante». «Llamamos a la derecha, a la UDI, Republicanos y Renovación Nacional a comprometerse por estos principios que no están fundados en conceptos ideológicos ni electorales, no se está legislando para un sector de la población, sino en las necesidades de la gente», señaló el timonel del PR.

/escrito por Beatriz Mellado para Emol