Resta solo un mes y medio para que expire el plazo para retirar el primer 10% de las AFP, ya que la ley que permitió este giro “de forma voluntaria y por única vez” se publicó el 30 de julio de 2020, y desde ese momento empezaron a correr los 365 días en que se permite realizar la solicitud.

Y el balance en la recta final del proceso es el siguiente: 10.754.180 personas han efectuado el retiro al 28 de mayo, lo que equivale al 90% del total de afiliados que hay en el sistema (11.949.294 a abril). Esto significa que hay 1.195.114 personas (10%) que estando habilitadas para hacer el retiro, no lo han efectuado hasta ahora, según cifras que recopiló el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes.

En el detalle, son más afiliados activos que pensionados los que aún no hacen la solicitud. Lo anterior, considerando que hay 10.046.098 afiliados activos que retiraron (89,9% del total) y 1.134.000 que no lo han hecho (10,1%). Por el lado de los pensionados, 708.082 (92%) ya retiraron, y hay 61.114 (8%) que no han pedido su 10% en las AFP.

Por otro lado, se ha pagado un poco más del monto total que inicialmente había estimado la Superintendencia de Pensiones que se podría girar en este proceso, ya que las AFP habían desembolsado US$21.128 millones al 4 de junio por este primer giro (por los tres retiros ya van casi US$50.000 millones en total), según cifras del regulador.

En paralelo, cuando se estaba tramitando esta iniciativa en el Congreso en julio del año pasado, la Superintendencia señaló que usando los datos a mayo de 2020, y asumiendo que todos los afiliados pueden sacar el máximo permitido para cada uno de ellos, la suma total de recursos a retirar sería de US$19.640 millones, lo que en ese momento representaba un 9,9% del total de los fondos de pensiones.

En todo caso, hay que considerar que desde esa fecha y hasta ahora, se han incorporado más afiliados y fondos al sistema. A esto se suman las mayores rentabilidades que han obtenido gran parte de los multifondos: medido en doce meses, el fondo A ha rentado 20,54% a mayo; el B acumula ganancias por 14,97%; el C sube 5,71%; el D cae -2,17%; y el E baja -6,58%.

En promedio, cada afiliado ha retirado $1.412.749, lo que equivale al 40,1% del saldo. Mientras que la mediana ha retirado $1.003.393, y 19% del saldo.Al desagregar por nacionalidad, el 91,2% de quienes han hecho el primer retiro son chilenos, y el 8,2% es extranjero.

