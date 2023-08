La ministra del Interior, Carolina Tohá, condenó el ataque incendiario que destruyó una posta, una iglesia y una escuela durante la madrugada de este miércoles en Traiguén, Región de La Araucanía. La jefa de gabinete apuntó que el hecho «tiene características terroristas, incluso con la legislación actual».

El atentado ocurrió a eso de las 02:00 horas en el sector rural de Aniñir. Hasta ahí concurrieron voluntarios de Bomberos, personal del Ejército y Carabineros.

El Comisario de la Tercera Comisaría de Traiguén, mayor Aldo Vittini, informó que en su huida, los responsables del ataque dispararon contra un galpón y dejaron un panfleto que adjudica el atentado a la Resistencia Mapuche Malleco.

«Es un atentado criminal sin duda, pero yo creo que tiene características terroristas, incluso con la legislación actual», sostuvo Tohá en entrevista con Mucho Gusto de Mega.

«Qué objetivo tiene un atentado de este tipo que no sea generar conmoción y temor, pero además es un atentado criminal, quiero decir, del punto de vista del daño que causa a las personas, dejar una comunidad sin su posta rural, dejar a un enfermero con quemaduras en la cara, o sea, es realmente de un nivel de maldad hacer un atentado de este tipo».

En esa línea, la titular de Interior consideró el ataque «muy condenable y espero que todas las instituciones aquí se desplieguen para aclararlo y sancionarlo».

Ministra Aguilera

Sobre el nuevo atentado incendiario también se refirió la ministra de Salud, Ximena Aguilera. «El ataque nos afecta a todos. Cualquier ataque a un establecimiento de salud nos afecta. Cualquier agresión que se le haga a un funcionario de salud nos afecta a todos como sistema: desde la ministra, hasta los porteros, hasta los guardias que están en los establecimientos, a todos nos afecta que ocurra esto porque vulnera, de alguna forma, el sentido de seguridad de los funcionarios», sostuvo.

En esa línea, relevó que «la salud es una atención que hacen personas a otras personas y en la medida que se amedrenta a los funcionarios de salud tenemos riesgos de mantener, incluso, personal en lugares donde se sientan en situación de riesgo».

Por lo demás, Aguilera indicó que «no he recibido todavía el informe de la situación de la posta. Preliminarmente entiendo que habría pérdida total, pero no he recibido el informe oficial y estamos analizando la situación».

Reacciones del Congreso

Desde el Parlamento, el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, calificó el hecho como «terrorismo» y apuntó que este «demuestra efectivamente el fracaso de la política de seguridad» del Gobierno.

«¿Qué pasa con el proyecto de Inteligencia? Le quitaron la urgencia; ¿El proyecto de Seguridad? Igualmente salpicado. Necesitamos respuestas concretas, necesitamos que el Gobierno entregue una respuesta a La Araucanía, porque hasta el día de hoy, no la hay», sostuvo.

A su vez, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó: «¿Qué está pasando con el estado de excepción? ¿Qué está pasando con las fuerzas armadas de una vez por todas?»

«El Gobierno va a mirar al techo porque no quiere dar la orden de allanar Temucuicui. Ya es hora de allanar Temucuicui, de allanar ese antro de terroristas y de una vez por todas terminar con la RMM (Resistencia Mapuche Malleco)».

