Ya se está haciendo habitual que nos encontremos con más populismos en el tema de pensiones, y principalmente ad-portas, de debates de candidatos de todo tipo, incluidos a la presidencia, que un día dicen una cosa, luego se desdicen y surgen nuevas alternativas, cuando no quieren ponerse de acuerdo en cómo mejorar las pensiones en nuestro país.

Hoy nuevamente tenemos, no se si es otra propuesta u otro “ofertón” con respecto a que las personas que tienen muy pocos fondos ahorrados en su cuenta obligatoria, puedan acceder a retirar la totalidad de esos dineros, ya que no cumplen con el mínimo como para poder optar a una “pensión” a quien no tuvo oportunidad de acceder a mejores trabajos con mejores sueldos.

Dicho lo anterior, me parece razonable esta alternativa, ya qué si no se ha cotizado un mínimo de años, no se puede llamar “pensión” a un ahorro obligatorio que sólo es marginal y que no alcanza para tener un ingreso básico y que este recurso podría servir para pagar deudas o simplemente subsistir por algún tiempo.

También es necesario abordar el tema, en que personas que tengan suficientes ahorros previsionales, y encontrándose a un par de años para poder recién cumplir la edad legal para pensionarse, es decir 65 años las hombres y 60 años las mujeres, puedan acceder a una pensión anticipada, porque actualmente los requisitos son lapidarios y estos han ido aumentando. De esta manera, no tendría costo alguno para el gobierno, por lo mismo, es necesario qué, de una vez por todas, eliminar o al menos rebajar a un 50% el porcentaje que se requiere para anticipar la pensión a quienes han cotizado lo suficiente, con su propio esfuerzo y ahorro, sin convertirse en una carga para el estado.

Ya es tiempo de decisiones concretas en el tema previsional, en medio de una pandemia sanitaria feroz, junto a la otra pandemia que es la cesantía, la pérdida del empleo, el populismo, las cuarentenas, el confinamiento y la pobreza de hombres y mujeres que serán los futuros adultos mayores, más pobres y muchos de ellos sin pensión.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com