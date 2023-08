El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, rompió el silencio tras la detención de un funcionario municipal que dejó un artefacto explosivo en la vía pública.

En primera instancia, se dio a conocer que el trabajador le mintió a Carabineros cuando fue sorprendido, e incluso habría culpado a otra persona. Las cámaras de seguridad lo delataron.

Ayer, en el concejo municipal, el edil contó la firma y aseguró que todo quedó al descubierto tras la llamada de una dirigenta local que denunció a un vecino por tener “un artefacto decorativo al interior de su vivienda” y que “eventualmente podía ser una bomba”.

“El artefacto provocó pánico en el barrio y la señora le pidió a uno de los patrulleros que se hiciera cargo”, explicó Carter.

Fue en este contexto que el funcionario habría cometido el error de llevar el objeto a una plaza, en vez de llamar a Carabineros.

Si bien el alcalde decidió despedir al trabajador formalizado (y que quedó en libertad), destacó que se trataba de “un funcionario con una hoja de vida intachable, hombre de familia muy respetable, inmigrante venezolano, que no había cometido nunca un error, y que no tiene que ver con manejar una bomba, fabricarla o usarla para efectos políticos”.

FURIA DE RODOLFO CARTER

Dicho esto, Carter se descargó con todo.

“Hemos sido testigo de un festival de acusaciones claramente mal intencionadas, donde no hay TNT, pólvora, simplemente tenemos un artefacto de práctica de la Fuerza Aérea de los años 70 y que no tiene riesgo explosivo. Lo que no implica que no haya una responsabilidad, porque es un artefacto de guerra, pero bomba no hubo nunca”, disparó.

“Algunas personas que se dedicaron a hablar que prácticamente estábamos frente a un ataque de Al Qaeda. En esta municipalidad no practicamos ninguna actividad contraria a la ley, no hay entrenamiento paramilitar”, agregó.

Finalmente, endureció su desahogo y apuntó a quienes ya tejían teorías respecto al caso: “Afortunadamente son tan ridículos, tan estúpidos, que la opinión pública no los siguió”.

Y también tuvo palabras para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, uno de los primeros en cuestionarlo a través de redes sociales.

“Lo de Jadue no vale ni siquiera la pena contestar. El señor Jadue que tiene todos los procesos abiertos, donde la Fiscalía se le pierden los audios de interceptación telefónica de su propio caso… es el diablo vendiendo cruces, no vale ni siquiera la pena contestarle a una persona como él”, sentenció Carter.

REVISA EL TUIT DE JADUE

Lo ocurrido en La Florida es de alta gravedad. ¿Qué dicen las autoridades de esa comuna? ¿Quién le dio la orden? ¿Pidió el Alcalde La Florida aplicar la ley de seguridad interior del Estado? ¿O en este caso la seguridad de la ciudadanía no importa? #NotableHipocresía pic.twitter.com/01bDL5CMCV — Daniel Jadue (@danieljadue) July 30, 2023

