Sebastián López se desempeñaba hasta hace unos meses como jefe de control de gestión del hotel Cabañas del Lago, en Puerto Varas. Sebastián es ingeniero civil industrial y llegó ahí atraído por el rubro del turismo, que prefirió al del salmón, el cual es muy relevante económicamente para la X Región.

Pero la pandemia lo alteró todo. El aumento de los contagios, las cuarentenas y otras medidas de restricción fueron apagando rápidamente a la actividad. Sebastián vio cómo fueron despedidos varios colegas hasta que le tocó a él. Fueron cinco años ahí

Puerto Varas

El hotel Cabañas del Lago sigue funcionando. Con dificultades, pero sigue funcionando y podrían considerarse afortunados debido a que muchos empresarios del rubro sencillamente no pudieron con la pandemia y tuvieron que cerrar sus puertas…para siempre.

El peso de la economía

El turismo no es solo diversión y esparcimiento. Es una actividad económica de relevancia para el país, ya que está compuesta por unas 139 mil empresas, que en 2019 generó unos 655 mil empleos (47% mujeres y 35% jóvenes menores de 29 años), los cuales cayeron a 438 mil empleos en 2020, según Fedetur. El turismo en Chile representa algo así como el 4,1% del PIB y mueve unos US$ 3.400 millones por año. No es poca cosa.

Por sus características, el turismo debe ser la actividad económica más castigada en el mundo por la crisis del coronavirus. Confluyen varios factores: el miedo a salir, la caída de ingresos producto del desempleo, pero, sobre todo, las cuarentenas y otras medidas de restricción de movilidad como cierre de fronteras, del espacio aéreo y toques de queda.

De acuerdo a un informe de la UNCTAD, la caída del turismo internacional debido a la pandemia podría costar más de US$ 4 billones al PIB global durante 2020 y 2021. Es una cifra tan enorme como el PIB anual de Alemania, la cuarta economía del mundo. El estudio calculó que solo en 2020 las pérdidas del sector ascendieron a US$ 2,4 billones, tras una fuerte caída en las visitas turísticas internacionales.

Machu Picchu

En materia de turismo, no todos los países se han visto afectados de igual manera. De acuerdo al estudio de Unctad -publicado conjuntamente con la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas- Mongolia, China y Filipinas asoman como las economías en desarrollo donde más cayó la llegada de turistas extranjeros. En la vereda opuesta, Laos, Magadascar y México estuvieron entre los menos afectados.

Chile está en la medianía de la tabla, con una caída de 73% (ver gráfico al final)

La recuperación del sector tiene sus esperanzas depositadas en el proceso de vacunación. El problema es que no avanza de manera pareja en el mundo. África, el continente en el que muchos países perciben ingresos importantes por la actividad turística ligada a safaris, las vacunas sencillamente no están.

“El mundo necesita un esfuerzo de vacunación global que proteja a los trabajadores, mitigue los efectos sociales adversos y se tomen decisiones estratégicas en relación con el turismo, teniendo en cuenta los posibles cambios estructurales”, dijo la secretaria general interina de la UNCTAD, Isabelle Durant.

“El turismo es un salvavidas para millones de personas, y avanzar en la vacunación para proteger a las comunidades y apoyar la reanudación segura del turismo es fundamental para la recuperación de puestos de trabajo y la generación de recursos muy necesarios, especialmente en los países en desarrollo, muchos de los cuales dependen en gran medida del turismo internacional”, agregó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

Síntomas de mejora

Las tasas de vacunación contra el coronavirus oscilan entre menos del 1% de la población en algunos países y más del 60% en otros. Según el informe, el despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas del PIB mundial.

Aunque los contagios no cesan y las camas UCI siguen muy estresadas, Chile destaca en materia de vacunación. El Minsal informó ayer que ya se alcanzó la meta de tener más del 70% del grupo objetivo con su esquema de vacunación completo. A la fecha se han vacunado 12.613.555 personas con primera dosis, lo que equivale al 82,98% de la población objetivo, en tanto 10.684.278 personas han completado su esquema de inmunización, lo que equivale al 70,29% de la población objetivo.

Vacunación

En ese contexto, ya existen señales de recuperación de la actividad, las que van de la mano con el levantamiento de las cuarentenas.

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Alojamientos Turísticos del INE, en mayo se registraron 688.135 pernoctaciones, aumentando 269% en doce meses. De estas, 471.451 correspondieron a alojamientos en hoteles. También mostraron un repunte de 32% luego de la caída exhibida en abril, cuando totalizaron 518.259 pernoctaciones, mes en el que los confinamientos volvieron a golpear al sector.

El organismo dijo que durante el mes el movimiento de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico estuvo influenciado tanto por motivos de índole laboral como por turismo.

Expectativas

Pese a esto, las expectativas del sector son más bien tibias. Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, dijo que se están moviendo entre un escenario moderado y negativo y que esperan recuperar los niveles de 2019 recién en dos o tres años más.

“El ritmo de crecimiento es tan importante como el punto final porque nosotros necesitamos recuperarnos, aunque sea a ritmos lentos, pero empezar a generar cierta demanda para empezar a poder rearmar empresas, a recontratar a la gente y llegar en ese plano a recuperar las cifras de 2019”, dijo la dirigente.

San Pedro de Atacama

De acuerdo a datos de Fedetur, en 2020 llegó un total de 1.122.858 turistas extranjeros, lo que representa una severa caída de 75,1% respecto al 2019. Para 2021, el gremio estima que llegará un total de 310.000 turistas extranjeros. Sí, muy lejos de la normalidad.

Las expectativas de recuperación de la actividad en Chile están muy alineadas con la del mundo. Los expertos no esperan volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia recién hasta 2023 o incluso después, según la OMT.

Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación, como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

