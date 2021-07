Las extensiones de las Líneas 2 y 3 de Metro siguen en curso pese a la pandemia. Se estima que estarían listas en 2023. La primera lleva un 70% de avance y la segunda un 54%. En cuanto a la Línea 7, la compañía espera obtener la Resolución de Calificación Ambiental, lo que podría ocurrir probablemente en julio. Desde la empresa aseguran que los proyectos no se han detenido, pero habría un retraso de las Líneas 8 y 9 debido al frenazo que significó la pandemia en los planes de la compañía en 2020. De hecho, la licitación se declaró desierta.

La Línea 8 conectará las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto, desde la Estación Los Leones, combinando con Línea 1 hasta el Mall Plaza Tobalaba, a través del eje Los Leones – Macul y Av. La Florida. La Línea 9 conectará las comunas de Santiago, San Joaquín, San Miguel, La Granja, San Ramón y La Pintana, a través del eje Santa Rosa, desde la Estación Santa Lucía en Línea 1 hasta Av. Gabriela.

El calendario de entrega de ambas Líneas que estaba prevista para comienzos de 2028, así como la extensión de Línea 4, están en redefinición debido al impacto de la crisis sanitaria, según comentó el gerente general de Metro, Rubén Alvarado en Pulso TV.

“En el caso de Línea 2 y Línea 3 no hemos bajado en absoluto el acelerador. Hemos tenido en algún minuto que interrumpir las obras por razones de contacto estrecho, esas cosas pasan, pero también hemos tenido condiciones para construir tranquilos y eso hace que los plazos de las extensiones tengan que ver más bien con el devenir de esta complejidad. Lo de la Línea 7 ha habido bastante discusión con la RCA. Donde hemos tenido momentos más de análisis es en lo que tiene que ver con las líneas 8 y 9. La línea 7 contempla una inversión de unos US$2.500 millones, cuando uno mira la 8, 9 y extensión de Línea 4, son cerca de US$4 mil millones. Entonces, en una situación como la actual, Hacienda tiene que hacer los números. Nosotros creemos que somos parte de la solución, estas obras son parte de la reactivación. La 8 y la 9 tenemos que redefinir los plazos de entrega, pero es parte de la conversación que estamos teniendo con Hacienda… seguramente se van a correr un año, un año y medio lo más probable”, dijo Alvarado.

Sobre la licitación de locales comerciales en las Líneas de Metro en funcionamiento, dijo que ha sido complejo por la pandemia.

“Cuando estamos teniendo una baja en la afluencia, hay una baja en las ventas de los locales comerciales, entonces durante este periodo también ha sido bastante intenso darle sostenibilidad a varios locales comerciales, especialmente a los pymes, tenemos hartos locales que son pyme y si una estación cierra no están en condiciones a veces de pagar los arriendos y eso ha hecho que estemos pendientes de asegurar la sostenibilidad de los locales comerciales”, señaló.

Y para la licitación de locales comerciales en las futuras Líneas de Metro, dijo que “estamos haciendo planes, para hacer licitaciones que sean novedosas. Los locales los entendemos como un servicio no tarifario, no solamente ingresos Queremos que sean parte de la experiencia. El 20% de las personas que ingresa a una estación de Metro no hace el viaje, por eso siempre estamos tratando de incorporar conceptos que sean de servicio, que sean mix comercial atractivo, y claramente también buscando que ojalá los privados sean socios con nosotros para invertir en esto, y estamos haciendo planes para generar oportunidades de crecimiento”.

Afirmó que pese a la crisis económica que vive el país, ha visto interés por invertir en locales de las futuras estaciones, ya que son proyectos de largo plazo.

