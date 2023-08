«Apareció la caja fuerte!!!!! La robada en el Ministerio Desarrollo Social!! Pero sin puerta… sin boletas de garantía… sin nada en su interior. Reafirmo lo del primer día: No creo absolutamente nada. Ni ‘robo común, ni cuento del tío’», tuiteó esta mañana el senador PS Fidel Espinoza, el parlamentario más crítico de la gestión de Giorgio Jackson, titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lugar desde donde el 20 de julio se robaron 23 computadores y la mentada caja por medio de la llamada de un reo que dijo ser el ministro.

Los computadores fueron encontrados al día siguiente, pero la caja fuerte recién apareció ayer en la calle Apóstol Santiago en Renca (misma comuna donde se hallaron los computadores), semienterrada, sin puerta y vacía. Hoy se confirmó que se trataba de la caja de Desarrollo Social.

¿Qué tenía dentro esta caja? El ministro Jackson sostuvo que ésta no tenía dinero, sino documentos, casi todos obsoletos, y por medio de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Social sostuvo hoy que «reiteramos que no hubo sustracción ni pérdida de información sensible y las boletas se encuentran en proceso de reposición con las entidades bancarias».

Declaración oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: pic.twitter.com/fJhLOy8kca — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) August 3, 2023

No obstante, al saberse que la caja finalmente fue encontrada, el diputado Jorge Alessandri (UDI) comentó en Canal 13 que el contenido seguía siendo relevante porque así se sabría a qué instituciones no se les pidió boletas de garantía para traspasarles recursos.

El Líbero tuvo acceso al detalle de lo que contenía la caja:

Boletas de garantía en proceso de custodia

Documentos de garantía en proceso de cierre

