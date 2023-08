“En términos de temperatura y de precipitaciones, el invierno en Chile está desapareciendo”. Las palabras del climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, retratan una tendencia que se está haciendo cada vez más frecuente. En Chile se registra durante esta semana la novena ola de calor del año y la segunda de este inverno. Las temperaturas han alcanzado los insospechables 37°C en la comuna Vicuña, lo que provoca serios cambios para la vida en la zona norte y centro del país.

Si bien, los expertos confiesan de que estas altas temperaturas en invierno no se pueden considerar excepcionales, sino que parte de una seguidilla de olas de calor, éstas tienen y tendrán drásticas consecuencias para la salud de las personas, el acceso a los recursos hídricos y también en la industria agrícola y frutícola. ¿Cómo es posible contener o revertir las consecuencias de un clima cada vez más seco y caluroso?

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Climático Copernicus de la Unión Europea, julio fue el mes más cálido desde que existen registros en la Tierra. El registro podría hacer que este año el planeta supere su temperatura promedio, que es de 16,95°C, con la posibilidad cada vez más latente de que 2023 sea el año más caluroso de la historia, superando el registro de 2016.

La situación afecta a todo el planeta. En EE.UU. la ciudad de Phoenix, Arizona, sumó más de 20 días consecutivos superando los 43ºC, mientras que en el Valle de la Muerte, California, se registraron 55°C. A la fecha, el 27% de la población estadounidense se ha visto afectada por esta ola de calor extrema, es decir, 91 millones de personas.

En Europa la situación es similar, afectando a países como Italia, Chipre, Croacia, Grecia y España con extremas en torno a los 40°C, mismo caso en Japón y China. Este último anotó 52,2 grados Celsius en la ciudad de Sanbao.

En Chile, y aunque estamos en invierno, gran parte del país está viviendo una inusual ola de calor invernal, con inusuales registros térmicos. Según Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, la combinación de calentamiento global y el fenómeno de El Niño está empujando las temperaturas globales a niveles récord.

“Todas estas altas temperaturas en la zona centro y centro-norte tienen como causa inmediata los vientos desde la cordillera. En estos momentos existe sobre la zona del Cono Sur una condición meteorológica que favorecen los vientos cordilleranos provocan altas temperaturas. Esto, porque al bajar estos vientos por la ladera se comprimen, y cuando el aire se comprime, éste se calienta”, explica Cordero.

Pero hay una causa última, según el climatólogo, que está relacionada con el calentamiento global. “Está haciendo que rompan los récords de temperatura en todo en el mundo, y esto en Chile no deja de ser la excepción”, afirma.

Y una de las zonas que está batiendo sus marcas es el norte chico. Según el historiador climático, Maximiliano Herrera, América del Sur está viviendo uno de los eventos extremos que el mundo ha visto. “¡Increíbles temperaturas de hasta 38,9°C en las zonas andinas de Chile en pleno invierno! Mucho más de lo que acaba de tener el sur de Europa a mediados del verano a la misma altura: este evento está reescribiendo todos los libros climáticos”, escribió a través de su cuenta de X (ex Twitter).

South America is living one of the extreme events the world has ever seen

Unbelievable temperatures up to 38.9C in the Chilean Andine areas in mid winter ! Much more than what Southern Europe just had in mid summer at the same elevation: This event is rewriting all climatic books pic.twitter.com/QiiUKllWWP

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 1, 2023