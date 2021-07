Por otro, que el partido único se arrogue la representatividad de todo el pueblo, negando con ello la existencia de intereses diversos, encontrados y en gran medida irreconciliables dentro de la sociedad, o supone un profundísimo ejercicio de ceguera social o, en realidad, pone de relieve algo muchísimo peor: que ese partido único se siente legitimado para erradicar aquellos intereses individuales que no encajen con su ideario oficial. No es tanto que el partido único se sienta representante de una sociedad homogénea, sino que el partido aspira a homogeneizar la sociedad, excluyendo de la misma toda corriente de pensamiento contrario al socialismo (y, en particular, a la línea de pensamiento socialista preconizada por el partido único con el objetivo de exigir lealtad y poder purgar a los disidentes). Precisamente por eso, el Código Penal cubano, en su artículo 76, sanciona los delitos de pensamiento contra el socialismo: “Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista“. Es decir, es una tiranía en el sentido material del término: un Estado que abusa de su poder absoluto para reprimir las libertades personales de sus ciudadanos y someterlos a una situación de servidumbre.