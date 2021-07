Estamos en un proceso de cambios en el país, que duda cabe, sin embargo, no siempre éste va de la mano de beneficios para las personas que desean tener una pensión y luna seguridad en el tiempo. Y por lo mismo, se hace necesario la creación de un nuevo multifondo, que haga frenar la caída de los ahorros previsionales.

Dicho lo anterior, existen varios factores que inciden en la baja rentabilidad incluido el fondo “E” que es y debiera ser el más protegido, sobre todo para quienes esté pronto a pensionarse, Cabe señalar, que los multifondos “D” y “E” son los que debieran estar quienes tengan una edad más cercana para pensionarse.

Por lo mismo sería aconsejable tener un multifondo “F” que pudiere estar más protegido de las pérdidas y caídas de la rentabilidad de los ahorros previsionales, y con ello mantenerse en una renta fija sin que se vea afectado por las variaciones y las pérdidas de los mercados.

Existen varios factores que han influido en estas pérdidas, principalmente del Fono “E”, uno de ellos son los retiros del 10% de los ahorros previsionales, también el proceso constituyente y los inconveniente, que genera incertidumbre, también las elecciones primarias y sus proyecciones para las presidenciales, un conjunto de variables que no siempre se pueden manejar y que tiene efectos adversos a muchas personas y procesos.

El mercado nacional ha tenido su impacto con los retiros de los ahorros en las AFP, las cuales han tenido que agilizar dicho proceso y salir a vender esos activos por necesidades de liquidez para afrontar esas condiciones nunca antes imaginadas, pero que con la pandemia vigente ha modificado las reglas establecidas y todo eso tiene un impacto en los fondos previsionales.

En nuestro país, donde se están produciendo cambios importantes, donde no siempre se respetan las reglas, donde el programa de gobierno ha quedado rezagado por la contingencia, y por su propia debilidad de no respetar su propio programa para el cual fue votado y elegido, todo tiene su consecuencia y lamentablemente, esos errores, o el minimizar los efectos de la pandemia, permeó esa ruta ofrecida y que se salió de la berma para irse por un camino de tierra, pedregoso que nos arrastra a todos a una incertidumbre no deseada.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensioens.com