Pese a que en el mundo político aumenta la presión por un ajuste de gabinete y porque el gobierno haga valer responsabilidades políticas, en el Ejecutivo no dan su brazo a torcer. Declaraciones del ministro Mario Marcel defendiendo a la directora de Presupuesto, el ministro de Vivienda teniendo que desdecirse de sus cuestionamientos a esa dirección y el propio Presidente Boric asegurando en redes sociales que él no se «quedó con plata», fueron parte del actuar comunicacional del Gobierno durante el fin de semana.

Este panorama, además de la irrupción del ex Presidente Piñera en la escena política y el próximo escenario presidencial, fueron parte de los temas abordados, por el analista político Pepe Auth y el exministro Jaime Bellolio en una nuevo capítulo del Podcast Política Para Adultos, de El Líbero.

Bellolio asegura que «Marcel se pegó un Jackson»

«Un cambio de gabinete le traería un respiro al gobierno pero no se arregla el problema», dijo Auth.

Para el analista el caso convenios «es un golpe letal para la pretensión de reemplazo que estaba en el origen del proyecto del Frente Amplio». Y agregó: «Creo que es muy probable que el destino del Frente Amplio muy pronto va a imitar el destino de Podemos en España».

En la misma línea el exministro Jaime Bellolio, explicó que el fin de semana, «vimos a un ministro Marcel completamente descontrolado, en donde dice que la actual Dipres (Jaivera Martínez) no sólo es la mejor del mundo, o sea se pegó un Jackson, sino que es la más honesta y la más trabajadora. ¿Cuánta ofensa pretende el ministro hacerle a Rosanna Costa, por ejemplo, y a las personas que estuvieron antes?».

El exministro y exdiputado UDI, agregó además que «con Jackson ya nos bastaba, pero que además (Marcel) se pegara a otro Jackson más, diciendo que son los mejores del mundo siempre y en todo lugar, francamente no aguanta. Y el ministro Jackson se pegó otra perlita el mismo día, diciendo que en verdad no iba a renunciar porque él estaba ahí por el proyecto colectivo. Es decir, ‘el Frente Amplio soy yo y después de mí el diluvio».

Auth: «Me provoca malestar la manera en que está habitando la Presidencia»

Auth analizó, además, el despliegue del Presidente Boric el fin de semana, quien también abordó el caso cuando realizaba una transmisión en vivo en Instagram. En la oportunidad ante una pregunta de un usuaria de la red, sostuvo: «No me he llevado plata jamás y los que lo hacen tienen que pagar, devolverla y pagar ante la justicia”.

El analista político señaló: «Me provoca malestar la manera en que (el Presidente Boric) está habitando la presidencia».

Auth agregó: «Yo abominó los programas hechos por el Presidente para comunicarse con la gente, para eso están los medios de comunicación. Esto de crear sus propios programas es muy bolivariano, de establecer de manera populista una relación directa con la ciudadanía. Finalmente lo que ocurre es la degradación de la figura presidencial y cualquiera entonces le puede decir cualquier cosa al Presidente de Chile».

«Ingresada a la segunda vuelta Matthei va a ser Presidenta de Chile, sin duda»

Respecto a lo que está ocurriendo en la oposición y la reaparición del ex Presidente Piñera el fin de semana, Bellolio descartó que el ex Mandatario esté buscando un tercer periodo pero que «tiene cierta ansiedad por cómo se organiza la propia oposición. Lo que vemos es que Chile Vamos como tal no tiene organización».

Respecto a la propuesta que hizo el ex Jefe de Estado, de una coalición que vaya de Republicanos a Amarillos y Demócratas, Bellolio reconoció que «es muy difícil» pero que también, «tiene razón el Presidente Piñera que es lo que hay que hacer si tú quieres mantener una coalición que pueda durar una buena cantidad de tiempo. Es lo que hay que hacer sin lugar a dudas».

Auth por su parte, tomó distancia de esta idea, asegurando que la derecha no le conviene una gran primaria. «Proponer una primaria para enfrentar con un solo candidato, a un oficialismo que está de rodillas, es francamente, a mi juicio, completamente inadecuado para el momento».

Esto porque el exdiputado insistió en la alta posibilidad de una segunda vuelta entre José Antonio Kast y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. «Si tú tienes dos candidatos presidenciales que llegan en primero y segundo lugar, la probabilidad de que obtengas el 60% o 65% del Parlamento es altísima», explicó.

Por otro lado Auth aseguró que el problema de Matthei «es entrar en esa segunda vuelta porque ingresada a la segunda vuelta sea en primero o segundo lugar, va a ser Presidenta de Chile, sin duda».

/psg