El periodista argentino Luis Ventura ha hecho varias afirmaciones sobre Luis Miguel, la más impactante, que tiene dobles en el escenario.

Cabe recordar que el Sol de México inició hace unos días su Tour 2023 en el país vecino, con diez fechas agendadas. Y los primeros videos muestran a un energético cantante pero con un aspecto muy distinto al que usualmente se conoce.

Según el comunicador, todo se trata del “Operativo LM”, teoría conspirativa que incluye a “tres dobles” trabajando para el intérprete.

Ventura reveló esta información en Secretos Verdaderos de América TV, que no fue Luis Miguel quien se presentó en el Movistar Arena el día de su primer show.

“NO ERA ÉL”

“Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque sino alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa”, afirmó.

En esta misma línea, agregó: “Y hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo’. Operativo LM”.

Y afirmó sin ninguna duda: “Ya te digo que el día del estreno el que subió al escenario no era él”, sentenció Ventura. “No era él. Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales”.

Sobre esto último, agregó: “Yo consulté con muchos odontólogos mostrando si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes. El que salió el otro día tenia un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”, agregó.

Y añadió: “El artista que subió al escenario el día del estreno fue un artista que evidentemente sabía interpretar lo gestual, el baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel”.

“¿Por qué lo hacen? Por una cuestión muy simple. Luis Miguel no está siempre al ciento por ciento. Siempre tuvo excesos con el alcohol, las drogas… Y no siempre está con disponibilidad para ir y subir al escenario”, sostuvo.

EL MODUS OPERANDI

Por otro lado, el medio TN Show confirmó que los imitadores del artista ingresaron a un hotel el martes pasado y que estarán en el lugar hasta el19 de agosto, un día después del último show del artista en Argentina.

“Son varios los imitadores afectados a la gira del Sol de México por Argentina. Este martes por la mañana, ellos ingresaron a Hotel Faena con el staff de Luis Miguel, debiendo dejar todos sus objetos personales, incluso celulares”, afirma el mencionado medio.

Los imitadores debieron firmar un acuerdo de confidencialidad donde queda estipulado que hasta el 19 de agosto no podrán hablar con la prensa, de lo contrario tendrán penalidades económicas.

Sin embargo, no se sabe cuál es el rol de estos dobles dentro de la gira, y la teoría no es precisamente que lo remplace en el escenario, sino que es parte de una estrategia de distracción para las fanáticas.

