Esta fue la declaración pública de la diputada María Luis Cordero, luego de que la Corte Suprema confirmara su desafuero. Lo anterior, tras la querella presentada por Fabiola Campillai por injurias con publicidad.

Queridos amigos, NO ME CALLARÁN JAMÁS. Seguiré trabajando por mi amado país como lo he hecho siempre. Les comparto mi declaración respecto al tema del desafuero. Cariños a TODOS. pic.twitter.com/edRHTgFy0u

