En exclusiva para el matinal Mucho Gusto, un hombre aseguró haber sido contactado por un desconocido, quien le propuso participar en el robo registrado al interior del Ministerio de Desarrollo Social la noche del pasado 19 de julio.

De acuerdo a su versión, se le ofreció dinero para suplantar la identidad del ministro Giorgio Jackson, sin embargo, no aceptó la propuesta que, posteriormente, habría sido llevada a cabo por Miguel Ángel Apablaza.

«No era del ámbito delictual»

Según relató «Moisés», nombre que usa para resguardar su identidad, la llamada no fue casualidad. Y es que a sus 37 años carga con un amplio prontuario policial, que incluye hurto simple, receptación, apropiación indebida, robo en lugar no habitado y robo con intimidación.

«Me contactó una persona que no me dijo su nombre, pero no era del ámbito delictual, porque su forma de expresarse era muy formal«, señaló.

En la llamada, «la primera pregunta que me hizo fue en qué módulo me encontraba y en qué penal. Cuando le dije que yo no estaba preso, ellos cortaron la comunicación conmigo».

«Me ofrecieron 700 mil pesos»

Sin embargo, media hora después lo volvió a llamar la misma persona, aunque desde otro número, para preguntarle «si yo estaba dispuesto a realizar un ‘trabajo’, que a cambio de esto me iban a pasar unas lucas y unas especies de valor».

«Me ofrecieron como 700 mil pesos. Y me dijeron que si yo estaba dispuesto a hacerlo, me mandaban la plata automáticamente a mi Cuenta Rut», sostuvo.

«Yo tenía que hacerme pasar por alguien. Me iban a dar un guión que yo tenía que aprendérmelo de memoria. Ellos me dijeron que había que entrar a unas dependencias y que yo tenía que buscar a otras personas más, que fueran de plena confianza, para hacer el trabajo en general», relató el hombre.

«Yo delinquí con él»

«Moisés» aseguró conocer a Miguel Ángel Apablaza: «Su carácter, su estructura delictual… la conocen en todo Santiago. Ha estado toda su vida preso. Ha estado en delitos violentos».

«Yo delinquí con él. Nosotros hicimos robo en lugar habitado, asaltos a domicilios. Yo sé quién es. Yo conozco su entorno familiar», añadió.

Asegura que guardias estaban coludidos

Pero eso no es todo, ya que en la entrevista aseguró que «los guardias que ese día se encontraban en ese lugar están completamente coludidos… sobre todo el que recibió la llamada. Él tenía información de lo que estaba pasando».

«Yo puedo confirmar ese dato, porque cuando a mí me contactaron, me dijeron que el que iba a recibir la llamada estaba al tanto de todo lo que pasaba», finalizó.

Respecto de esto último, Cristián Aros, el abogado de la empresa HM Seguridad, a la que pertenecían los guardias que trabajaban en el ministerio, descartó esa tesis.

«Yo podría decir tajantemente que no existe una colusión con este hecho en sí. Ya conociéndolos… que llevan años trabajando con nosotros, en efecto de lo mismo… no», señaló el profesional.

