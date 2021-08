Joaquín Larrivey está en su mejor momento desde que llegó a Universidad de Chile, esto porque el goleador vive su mejor racha y es el absoluto goleador del equipo, pero a pesar de eso todavía no hay una oferta de renovación de contrato por parte de la dirigencia de Azul-Azul.

El tema inquieta en el entorno del jugador y su representante, Sergio Irigoitía le dio un ultimátum a los azules.

“Joaquín jugará en la U hasta el 31 de diciembre, pero si no me contactan de aquí a finales de agosto, tendremos que ver las otras opciones. Necesitamos coordinar con la familia”, expresó el agente al portal En Cancha.

“Hay equipos en el extranjero que están interesados en él, pero nosotros no vamos a romper el contrato. Joaquín me manifestó que su intención es seguir en la U, pero yo tengo que manejar plazos. No puedo esperar 3 ó 4 meses. Yo llamé al club para ver la posibilidad de renovación y me dijeron que me iban a llamar. Hasta hoy eso no ha pasado”, añadió.

Universidad de Chile que ayer anunció el fichaje del director deportivo Luis Roggiero. Si bien asumirá recién en septiembre, lo cierto es que su primera misión será asegurar al goleador universitario.

Por Ignacio Soto Bascuñán