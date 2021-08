La dirigencia de Racing se reunió este lunes para analizar el mal presente del equipo, luego de la dolorosa derrota en el clásico ante Independiente y tomaron una drástica decisión: Juan Antonio Pizzi no continuará como entrenador de la Academia.

El encuentro lo encabezó Víctor Blanco -presidente de la Academia- y contó con la presencia de diversos dirigentes. Además, estuvo Rubén Capria, ex volante cruzado en 2004, y hoy manager de la institución, quien es el que tuvo que tomar la decisión debido a que él fue quién trajo a Pizzi.

Finalmente, la dirigencia tomó la decisión de que Pizzi no siga al frente del equipo y se le notificó su salida. Ahora, Racing comenzará la búsqueda de un nuevo técnico y ya suenan los nombres de Claudio Úbeda, ídolo en Racing y ex técnico en su momento de Magallanes, pero con malos resultados, además de Alexander Medina, ex delantero de Unión Española en 2010, hoy entrenador de Talleres de Córdoba, quien es el que más gusta para llegar al equipo de Gabriel Arias y Eugenio Mena.

Por Ignacio Soto Bascuñán