Este martes se dio inicio al proceso de pago para más de 207 mil hogares que se inscribieron para recibir el IFE universal en junio y julio sin tener su Registro Social de hogares totalmente tramitado.

Comienza de esta forma el pago mediante transferencias electrónicas tanto a clientes de Banco Estado como de otras instituciones financieras. Los pagos presenciales de este aporte económico se iniciarán este miércoles en las sucursales de Banco Estado, mientras que los de la Caja de Compensación Los Héroes se iniciarán el martes 21 de este mes.

“El pago pendiente del IFE Universal de junio y julio para quienes no tenían completado su Registro Social de Hogares confirman un compromiso y reafirman un llamado: nuestro compromiso de apoyar a todos los chilenos y chilenas que necesiten de un apoyo monetario a través de la transferencia directa más importante que se ha dado en Chile y la más consistente a nivel latinoamericano. Pero también el llamado a que la gente busque empleo y postule al IFE laboral, porque ambos beneficios no solo no son incompatibles, sino que, por el contrario, se complementan para brindar una protección social más robusta para los hogares de nuestro país”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

/