El flamante refuerzo de Universidad de Chile, Junior Fernandes, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del elenco azul y aseguró estar listo para jugar en el Superclásico del domingo ante Colo Colo, pero manifestó que esa decisión dependerá del técnico, Esteban Valencia.

“El tema del domingo lo tiene que decidir el entrenador. Yo estoy al 100 por ciento, pero no puedo pasar a llevar esas decisiones. Hay un equipo que viene jugando junto y esa es la prioridad, yo vengo recién llegando y si me toca entrar, voy a aportar como siempre lo he hecho”, dijo Fernandes.

“Digo al 100 por ciento porque estoy sin lesiones, me siento bien, pero hay un tiempo de adaptación que ha sido corto y necesito un poco más para conocer a mis compañeros. Si el técnico lo decide, puedo jugar”, añadió.

Sobre su posición en la cancha, el ex delantero de Dinamo Zagreb comentó que “siempre he jugado más por fuera, por izquierda o por derecha, por ahí me siento más cómodo. He jugado de 9 también, pero me siento más cómodo por las bandas”, complementó.

Por Ignacio Soto Bascuñán