Se acabó el tiempo de espera para el delantero uruguayo. Finalmente, el Tanque Silva anunció que tiene fecha para volver a jugar al fútbol tras la suspensión por doping. “El 11 de diciembre de 2021 que voy a estar habilitado para poder jugar en cualquier equipo y el 11 de octubre para poder entrenar en cualquier equipo, para llegar en forma, que ya la estoy”, comentó el delantero uruguayo en un video de Instagram.

El delantero en su momento estuvo en un tratamiento de fertilidad, que pocos tenían conocimiento donde el delantero no aviso de dicho tratamiento, cómo señaló alguna vez, por lo que en un control antidoping, fue detectada una elevación de sus hormonas y testosterona.

“Dios me ha puesto en este camino , como es mi forma sigo y seguiré trasmitiendo y contagiando positivismo, que si se puede pelear por lo que uno quiere, (no es negociable bajar los brazos ) agradezco el apoyo !”, tiró el ex jugador de Universidad Católica, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Fiorentina, Argentinos Juniors, entre otros.

El Tanque se mostró muy contento por tener una fecha para su regreso: “La fecha fue suplicada por mí para que me la dieran porque necesitaba una fecha para uno poder saber y manejarse en los tiempos, dado que nunca la hubo. Para mí es súper importante para llegar en forma, aunque se imaginarán que, con mis ganas y mi disciplina, la pude mantener”, cerró el delantero.

Por Ignacio Soto Bascuñán