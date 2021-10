Comenzaba el año 2019 y el mundo del fútbol quedaba conmocionado al enterarse de la muerte del entonces jugador Emiliano Sala, cuando en enero el delantero argentino se trasladaba desde Nantes (donde jugaba) a Cardiff, donde la avioneta en la que viajaba cayó al Canal de la Mancha.

Han pasado un poco más de dos años y este lunes comenzará el juicio al único acusado de lo ocurrido en el accidente.

¿Quién es el principal sospechoso de la muerte de Emiliano Sala?

Se trata de David Henderson, de 66 años, quien está acusado de actuar de manera “imprudente o negligente” poniendo en peligro de vida de Emiliano Sala por las condiciones del vuelo que organizó en el Piper PA-46 Malibu, avioneta en el que viajaban el delantero argentino de 28 años y el piloto David Ibbotson.

Tras la lamentable tragedia el cuerpo de Emiliano Sala fue localizado más de dos semanas después, a más de 60 metros de profundidad mientras que los restos de David Ibbotson nunca fueron hallados.

Henderson se declara culpable

David Henderson se declaró culpable en ser el operador del avión cuando recibió el dinero para que Emiliano Sala volara sin permiso o autorización, no obstante, negó el otro cargo que se le imputa: haber contratado a David Ibbotson como suplente de último minuto para que volara desde Francia a Cardiff.

¿Qué dice el informe del avión?

La Oficina Británica de Investigaciones de accidente aéreos (AAIB siglas en inglés) investigó lo sucedido y en marzo de 2020 publicó su informe final donde detallan que el conductor de la aeronave perdió el control por una mala maniobra efectuada a una velocidad muy alta, “probablemente” para evitar el mal tiempo.

El avión se habría dañado en esa maniobra y la AAIB aseguró que el piloto Ibbotson “probablemente” se intoxicó con monóxido de carbono del sistema de escape del motor. No había un detector para advertir de la presencia del mismo. “La exposición al monóxido puede generar daño en el cerebro, corazón y el sistema nervioso”, expresaba el informe.

El vuelo no se realizó con las reglas aplicadas a vuelos comerciales. Las condiciones meteorológicas no eran aptas e Ibbotson no contaba con unalicencia para pilotar ese tipo de avioneta o para hacerlo de noche como ocurrió en este caso.

Por Ignacio Soto Bascuñán