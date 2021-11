El conjunto de Al Hilal superó a Pohang Steelers por 2-0 en el estadio King Fahd de Riad, se consagró campeón de la Champions League de Asia y se clasificó para disputar el Mundial de Clubes. El equipo de Arabia Saudita, se quedó con la final frente a un rival de Corea del Sur.

Los goles los hicieron Nasser Al-Dawsari, al minuto de juego, y Moussa Marega, a los 18 del complemento. El conjunto arabe cuenta con jugadores con pasos por Europa como el peruano André Carrillo (ex Sporting de Lisboa, Watford), el franco-maliense Moussa Marega (ex Porto) y el francés Bafétimbi Gomis (ex Marsella)

En la competencia solo puede haber tres jugadores nacidos fuera de Asia (estuvieron Marega, el brasileño Matheus Pereira y el francés Bafétimbi Gomis), Carrillo quedó afuera.

El título convirtió a Al Hilal en el equipo más ganador de la Champions League de Asia: ahora tiene cuatro conquistas y supera por una justamente a Pohang Steelers. El conjunto de Arabia Saudita se había consagrado en 1992, 2000 y 2019.

* El único que falta es el campeón de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Por Ignacio Soto Bascuñán