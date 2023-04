La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció un sumario administrativo, acciones legales y que no intentará seguir con el proceso de compra de la ex clínica Sierra Bella, luego que la Contraloría General de la República objetara la compra del inmueble por parte del municipio por considerar que se pagó un precio injustificado.

“Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra, al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”, dijo la alcaldesa de Santiago.

“Me parece relevante destacar que acá no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y, por tanto, ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio”, añadió.

El diputado del Partido Republicano, José Meza, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

«Esto deja de toda duda que, efectivamente, en todo lo que se hizo para la compra de este edificio Sierra Bella por parte del municipio de Santiago había efectivamente irregularidades, cosa que fue negada por parte de la alcaldesa hasta el día de hoy, cosa que fue negada incluso por un subsecretario del Gobierno», indicó.

«Hoy día queda fuera de toda duda que todo lo que hizo la alcaldesa Irací Hassler respecto a la compra de los terrenos y el edificio de Sierra Bella, estaban fuera de ley», señaló.

Respecto a esta situación, el diputado indicó que el Partido Republicano pide que se formalice a la alcaldesa de Santiago.

«Lo que nosotros hemos pedido, en este caso el diputado Johannes Kaiser y el diputado Juan Irarrázaval, que son querellantes en esta causa en materia penal, es que se formalice a la alcaldesa Irací Hassler», indicó.

«Una cosa es que finalmente no haya logrado su objetivo de comprar el edificio Sierra Bella, pero eso no implica que no se haya cometido el delito de fraude al fisco», afirmó.

«Por lo tanto, nosotros consideramos que se cumplen los requisitos para que se puedan formalizar a la alcaldesa. Esperamos que así lo resuelvan los tribunales durante los próximos días», aseguró.

El diputado también criticó al subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, quien «participó y se involucró en este tema, que de hecho fue resistido por su militancia, nuevamente muestra que efectivamente, su militancia está por sobre cualquier otra consideración, y se atrevió a defender algo que era indefendible.

«Es el subsecretario de Desarrollo Regional, cuya principal función es la relación del Gobierno con los municipios. Por lo tanto, tenemos un subsecretario que se está inmiscuyendo en temas delicados que pone por sobre su cargo», manifestó.

«Yo creo que la permanencia del subsecretario Cataldo en el Gobierno debiese ser puesta en duda. Ojalá poner a alguien un poco más imparcial en ese cargo», afirmó.

«Esto demuestra que los guiños que los militantes del Partido Comunista puedan hacer con otras figuras políticas son simplemente eso, guiños. Pero no son una voluntad real de alcanzar acuerdos u objetivos en común. Ellos tienen una agenda. La van a imponer y van a hacer todo lo posible por lograrlo», finalizó.

/psg