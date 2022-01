Un terremoto deportivo se vivió esta mañana en la plana mayor de Azul Azul, la concesionaria que está a cargo de los destinos del club Universidad de Chile, luego de que se presentara la renuncia de Daniel Schapira, segundo máximo accionista de la sociedad, y su hijo Eduardo, a los sillones en el directorio.

Schapira, quien tiene el 21,44% de las acciones, envió una carta al presidente Michael Clark explicándole su salida y su crítica al trabajo que está realizando el mandamás azul.

En la carta los Schapira argumentan que no están conformes con las decisiones tomadas por Clark y por el gerente deportivo, el ecuatoriano Luis Roggiero.

“Es mi deber como director no aceptar que decisiones estratégicas de la compañía, como la contratación de jugadores y de otros cargos relevantes, no sean sometidas a votación ni conocimiento del directorio si no hasta cuando estén los contratos firmados”, dice el documento.

Los renunciados directores explican también que las decisiones solo pasan por el bloque comandado por Clark sin ser consultados el resto del directorio, entrándose solo cuando las determinaciones ya están tomadas.

Por Ignacio Soto Bascuñán