Tantos años que han pasado clamando por un aumento de pensión, que vaya más allá de las personas más vulnerables, que por cierto lo necesitan, y que este se extienda a un gran número de pensionados, sobre todo de clase media, que nunca han calificado para alguna ayuda por parte de quienes han gobernado nuestro país.

Hoy por fin, podemos decir que, se está haciendo algo de justicia con respecto a mejorar las pensiones tan miserables, y que este beneficio de $ 185.000 comenzará a pagarse en este mes de febrero a quienes sean parte del pilar solidario y posteriormente a la mayoría de los pensionados con 65 años o más como también a quienes tienen más de la edad legal, aunque aún no tengan su pensión.

Cabe señalar, que este aporte es un gran logro, ya que la reforma a las pensiones, que nunca se llegó a concretar, por diversas razones y principalmente por los políticos que no se ponen de acuerdo cuando se trata de ayudar a las personas mayores, ya sea por mezquindades y también por la nula empatía, al no estar en el lugar de quienes no tienen los privilegios que ellos sustentan.

Por ahora, podemos decir que al fin salió humo blanco, como dirían en el vaticano al elegir un papa, y es una ayuda muy esperada principalmente por los pensionados, también señalar, que no será administrado por las AFPs ni tampoco por las Compañías de Seguros, y que próximamente informarán donde se deberán inscribir y el monto a recibir.

Desde la reforma previsional del año 2008, han pasado 14 años, en que no había una ayuda tan consistente para los pensionados, sabiendo que es insuficiente, pero que, sin embargo, llega a un sector más amplio de personas y un monto mayor que el actual aporte previsional solidario y que la misma pensión básica solidaria.

Es de esperar que el nuevo gobierno que comienza en marzo, en cuyo programa anunciaba una pensión mínima garantizada de al menos $ 250.000, se concrete y que lo ofrecido en campaña, se cumpla y esas frases no se las lleve el viento, y no sólo hayan sido palabras tan solo palabras como dice la canción. Cuando el país se une en políticas públicas en beneficio de sus ciudadanos, se demuestra que solo el consenso logra mejores condiciones para quienes más lo necesitan.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com