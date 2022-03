El ex técnico de Universidad de Chile, Héctor Pinto, fue categórico a la hora de analizar el mal desempeño que tuvo el elenco azul el día de ayer en el superclásico ante Colo-Colo y apuntó sus dardos a quienes están encargados de armar el plantel.

“La directiva y la gerencia tienen responsabilidad en todo esto, sin dudas. Dejaron ir a jugadores importantes de la campaña pasada, que pese a los resultados negativos habían rendido. Se podrían haber quedado algunos, porque a contraparte llegaron futbolistas que no tienen peso y que no venían jugando bien en sus anteriores equipos. Los refuerzos que llegaron no están a la altura del club”, expresó en diálogo con El Mercurio.

Respecto al partido de ayer domingo ante Colo Colo, Pinto, quien fuera el técnico campeón de los azules en 2004 en Calama, expresó que “cuando vi el 11 titular, altiro me entraron dudas. Quedé preocupado. Muchos jóvenes en el equipo, en un partido que necesita jugadores experimentados. Pienso que los juveniles debieron quedar al margen de este partido. La presión les afectó. Además, los centrales no se conocían, no habían jugado juntos. Se notaron nerviosos”.

“La U estuvo muy desordenada en defensa, dejando muchos espacios. Todos sabíamos que Colo Colo iba a jugar por las bandas, sobre todo con Solari. Nunca le tomaron la marca. Morales le dio muchos espacios. Me preocupa mucho también lo que está pasando con Junior Fernandes. No ha jugado acorde a sus pergaminos”, añadió.

Por Ignacio Soto Bascuñán