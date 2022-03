Chile quedó eliminado del Mundial de Catar, tras la derrota ante Uruguay, y que otra serie de resultados lo imposibilitaran de llegar al repechaje. Tras el encuentro, Gary Medel compareció ante los medios y se mostró muy apenado, pero también autocrítico:

“Creo que es un fracaso grande no ir al Mundial, era el objetivo principal. Cambiamos cuerpo técnico… no se dieron los resultados. Y los puntos que perdimos en casa nos pasaron la cuenta”.

También se refirió a su futuro en la Roja y al resto de la Generación Dorada: “Mental y físicamente me siento muy bien. Estoy compitiendo a nivel internacional, porque juego en Italia y todos los partidos. Estoy en gran forma y me siento un aporte para la Selección. Luego, cada uno tiene su objetivo, quizás algunos no quieren venir más, o el entrenador que esté igual tiene que ver qué es lo que le sirve, pero yo estoy a disposición”.

Finalmente, comentó sobre los partidos que pesaron para no llegar a Catar: “Perdimos bastantes puntos aquí en casa, lo mismo en Venezuela, donde nunca habíamos perdido, fueron puntos vitales. Pero creo que con Bolivia y Colombia esos puntos fueron fundamentales” cerró.

Por Ignacio Soto Bascuñán