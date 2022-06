Pensionarse no es fácil, se manejan muchas situaciones diferentes de acuerdo a cada persona, dependiendo no sólo del ahorro mensual y de tantos años, en que todos hemos cotizado anteriormente en alguna caja de empleados particulares, caja de Ferrocarriles, Caja de periodistas, seguros social etc. y posteriormente en las AFP.

Existen varias modalidades de pensión, como es un retiro programado que significa pensionarse a través de la AFP, también una renta vitalicia, pensionarse por una compañía de seguros, también una renta temporal con renta vitalicia diferida, lo que ofrezcan las compañías la AFP, se lo duplica, y por último la renta vitalicia con retiro programado, ambas son pagadas al mismo tiempo.

Dicho lo anterior, que son las cuatro modalidades de pensión, hoy después de 40 años, ya estará en el mercado, una nueva modalidad de pensión llamada “Renta Vitalicia Escalonada” la cual ya se encuentra aprobada por la Superintendencia de Pensiones y también por la Comisión del Mercado Financiero.

Esta nueva modalidad de pensión, es una excelente alternativa y estará disponible en unos mes más, y ello significará una forma de proteger sus ahorros y obtener una pensión mayor sin ningún riesgo para el pensionado, al contrario, se trata de pensar en la necesidad de quien ha ahorrado toda la vida, y que pueda obtener y adelantar el monto de su pensión, sin ningún riesgo, pensión en U.F. sin asumir pérdidas en los mercados, el riesgo financiero lo asume la compañía de seguros y no el pensionado, y el valor se adaptará a la necesidad de cada persona.

La renta vitalicia escalonada, consiste en que la compañía de seguros pagará al asegurado una renta vitalicia (ingreso mensual) y que al inicio de esta renta vitalicia temporal, aumentará en un porcentaje determinado. Esta modalidad significa obtener una pensión mayor en su monto durante los primeros años, que será constante y en U.F. siendo otra modalidad voluntaria que podrán acceder quienes quieran pensionarse y reúnan los requisitos para acceder a una renta vitalicia.

Esta nueva modalidad de pensión, es muy parecida a la existente de una Renta temporal con renta vitalicia diferida, que se conoce con el nombre de una pensión doble, que es la más elegida por los pensionados, sin embargo, esta renta vitalicia escalonada, el pensionado no arriesga su pensión, y no estará sujeta a las fluctuaciones de los mercados, es fija y en U.F. Es una excelente alternativa para quienes quieren asegurar una pensión de por vida, obteniendo un monto mayor los primeros años y lo más importante, sin ningún riesgo de pérdida, todo en una compañía de seguros, sin ninguna incertidumbre e inembargable y para toda la vida.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

