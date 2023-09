La principal razón para ahorrar, según la cuarta edición de la Encuesta de Bienestar, “Sueños y temores de los chilenos”, tiene que ver con prepararse ante emergencias (43% de las preferencias), el nivel más alto desde que comenzó a realizarse esta consulta en 2020. La segunda, es la compra de una vivienda (33%), seguida por mejorar la pensión (25%) y en cuarto lugar, para las vacaciones (23%).

Pero quizá uno de los resultados más relevantes de este trabajo desarrollado por la Mutual de Seguros de Chile, Cadem y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, es que el ahorro voluntario de los chilenos cayó tres puntos este año, llegando a apenas 21%, la cifra más baja desde 2020.

El estudio es una radiografía de los temas que preocupan a los chilenos, basándose en entrevistas a más de 3.300 personas de todo el país, así como de todos los niveles socioeconómicos, con un zoom en ocho regiones de Chile. las consultas fueron realizadas en mayo de 2023.

El documento revela también que el porcentaje de ahorro voluntario es especialmente bajo en ciertos grupos, como el de las personas mayores de 55 años (15%) y los segmentos C3 (15%) y D/E (17%). También es bajo (17%) entre quienes registraron caídas de ingresos en el último año.

El principal motivo para no ahorrar es que no alcanza el dinero (73%), que se posiciona tres puntos más arriba que el año anterior, seguido por no tener ingresos fijos (21%).

Respecto de las preocupaciones, los resultados del sondeo ubicaron nuevamente a la delincuencia como la principal preocupación de los chilenos (55%), seguida por la inflación y el alza de precios (37%), y sueldos y empleo (25%).

“Empezamos con la Encuesta de Bienestar en plena crisis sanitaria, en 2020, con el propósito de conocer la percepción de los chilenos y trabajar en mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias”, asegura Patricio Martínez, gerente general de Mutual de Seguros de Chile, y agrega: “Esperamos que, en un largo plazo sirva de referencia para la toma de decisiones, tanto del mundo público como del privado, pero desde cada región”.

Los problemas regionales

Si bien la delincuencia es la principal preocupación mencionada en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota y Antofagasta, la inmigración también ocupa un lugar importante entre las menciones de los entrevistados de las regiones del norte de Chile; situándose con un 52% en Arica y Parinacota y un 40% en Antofagasta. Por su parte, Magallanes, se mantiene como la región en donde la delincuencia es menos relevante (19%).

La inflación, preocupa especialmente en Magallanes (47%) y Los Lagos (43%), seguido de la región Metropolitana (42%). Asimismo, el empleo se ha mantenido como una preocupación muy apremiante en La Araucanía (35%). En dicha región, el principal problema es el conflicto con los pueblos originarios (41%).

Sobre los resultados, el subgerente de Asuntos Públicos y Estudios de Opinión de Cadem, Álvaro León, aseguró que “visto en perspectiva, el principal problema de los chilenos es hoy la persistencia de continuas crisis de las que no se ven salidas en el corto plazo. Los hogares en Chile viven un escenario de inseguridades físicas y materiales que no se habían experimentado en muchos años”.

Por su parte, el vicedecano de pregrado de Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandro Montecinos, aseguró que la estabilidad económica sigue siendo un problema muy relevante comparado con los años anteriores y destacó que se espera que “las condiciones del país y proyecciones económicas pueda contribuir de forma positiva a la baja de la inflación y, de esta forma, dar mayor tranquilidad a las personas y todos quienes están preocupados por su estabilidad laboral”.

/psg