Votar la totalidad del texto constitucional, es el último paso que tendrá que dar el Consejo Constitucional, pero que recién en las últimas horas ha ido cobrando relevancia, ante la alerta que se ha levantando de que de la aprobación final de la propuesta, depende el Plebiscito del 17 de diciembre.

Aquello está establecido en el artículo 91 del reglamento de funcionamientos de los órganos del proceso, el cual señala que «una vez terminada la votación de todas las normas que formarán parte de la propuesta de nueva Constitución, la mesa directiva del Consejo Constitucional citará a sesión, no antes de setenta y dos horas, para votar la totalidad del texto, en una única votación, para cuya aprobación se requerirá de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio».

Esto independiente de que el Consejo apruebe por estos días los capítulos del texto, cuya votación terminará el próximo 4 de octubre. Sumado a la nueva fase que comenzará el 7 de octubre, cuando la Comisión Experta reciba la propuesta para hacerle observaciones, las que serán votadas por el Consejo e incluso se produzca una comisión mixta que intente zanjar las diferencias entre consejeros y comisionados. Esta posible votación podría concretarse el 7 de noviembre, día en que termina el trabajo el Consejo Constitucional.

Pese a que la disposición está en el reglamento, algunos consejeros reconocen desconocerla, mientras que otros aseguran que es muy pronto para hablar de ello, ya que todavía restan etapas. Quienes están más familiarizados con el artículos son los comisionados, así algunos señalan que es normal de los procesos de este tipo que existan votaciones finales.

Otros, en cambio, reconocen que cuando se puso la disposición, nunca que imaginó que la elección de consejeros terminaría con «una mayoría arrolladora» de un sector político. Esto en alusión al triunfo de los republicanos que cuentan con 22 de los 50 representantes de la instancia.

Aludiendo a estos últimos, el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (IND-Evópoli), advirtió a mediados de septiembre en Radio Infinita que «si el Partido Republicano piensa votar en contra del texto en diciembre, posiblemente vote en contra en la votación final en el Consejo del texto en noviembre y en consecuencia, no hay texto».

El tema se tocó durante el debate del reglamento en la Cámara Alta, en enero del 2023, donde el entonces presidente del Senado y hoy ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, comentó que «los consejeros tienen que tomar conciencia que si no construyen los 3/5, este proceso va a abortar».

«Este proceso puede fallar por dos circunstancias, porque en el Plebiscito de salida la ciudadanía de nuevo rechaza el proyecto, vota ‘En Contra’. Y la otra posibilidad es exactamente ésta, de que el Consejo Constitucional no logró ponerse de acuerdo en un texto y por tanto, no hay nada que votar en los plazos constitucionales», complementó el senador Rodrigo Galilea, quien asumirá en los próximos días como presidente de RN.

De este modo, será al final que las fuerzas políticas votarán la globalidad del texto, de no lograrse los 3/5 de los consejeros, es decir, 30 votos, la propuesta no será aprobada y no habrá Plebiscitó en diciembre.

Los votos de los republicanos son claves para aprobar el texto, ellos junto a los 11 de Chile Vamos pueden reunir el quórum requerido. No así Unidad para Chile que tiene sólo 17 consejeros y con el apoyo del bloque de oposición, sólo juntaría 28 representantes.

Hasta ahora, los republicanos han hecho evaluaciones positivas del texto, no así Unidad para Chile que ha acusado retroceso. En paralelo, los partidos políticos de oposición y oficialismo han comenzado a activarse para buscar acuerdos que en la Comisión Experta, permitan modificar ciertos aspectos y que logren luego ser sorteados en el Consejo.

Pese a ello, varios expertos dicen en privado que la posibilidad de que no se apruebe un texto y que no haya Plebiscito es «muy difícil». La comisionada Natalia González (IND-UDI), se refirió ayer a este tema en su cuenta de X, afirmando que hay algunos que «enarbolan esta tesis (así como por si pasa) intentando que se instale que el proceso puede fracasar por secretaria, porque al parecer son contrarios a la idea de que pudiera prosperar un texto que le dará estabilidad al país (…) el compromiso del Consejo Constitucional en su totalidad (y de los expertos) es proponer -y colaborar a proponer- un texto a la ciudadanía y lo va a cumplir, aunque algunos quisieran que no».

