La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que estudia acciones legales en contra del empresario Pedro Pool, quien la ofendió y la amenazó con fusilamiento.

¿Qué pasó?

Luego que la jefe comunal dijo que no respaldaría en el plebiscito de salida del próximo domingo 17 de diciembre la propuesta de nueva Constitución que está elaborando el Consejo Constitucional, el hombre de 62 años la emplazó en duros términos a través de YouTube: “Estás diciendo que no te importa lo que el pueblo de Chile se pronuncie el 17 de diciembre porque aunque el 85% diga En contra, entonces tú (..) ¿quién te crees?, ¿quién te ungió de qué? Tú y tus amigos van a ir con un tercer proceso, la casta política”.

“Detrás de esto no solo está la izquierda, está la derecha traidora globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. Traidores. El día que yo sea presidente de la República no te la vas a llevar pelá. Traidores con Chile, los vamos a fusilar, que es lo que se merecen”, agregó.

Esta no es primera vez que el empresario osornino realiza amenazas. En julio de 2022, amenazó con fusilar a los ex convencionales constituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria, y partidarios de la opción Apruebo.

Al respecto, ambos abogados y el municipio de Valparaíso presentaron querellas contra Pool.

Tras esto, la Fiscalía Regional de Los Lagos inició un proceso de investigación en su contra.

Además, en agosto de 2022, la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos también presentó una querella contra Pool por el delito de amenazas.

Reacción de Matthei

Por medio de sus redes sociales, la alcaldesa de Providencia indicó que “expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas”.

“Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales. Pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales”, sentenció.

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 27, 2023

