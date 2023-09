La cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) TrumpLatinos publicó el viernes de la semana pasada una canción de reguetón en ‘espanglish’, llamada ‘Trumpito’ en referencia al expresidente Donald Trump, que está arrasando entre la comunidad hispana de EE.UU. Ya ha sido reproducida más de 163.000 veces en esa red social.

En el videoclip aparecen dos cantantes que llevan gorras de MAGA —eslogan popularizado por Trump, siglas que en inglés refieren a ‘Haz América grande otra vez’— y sostienen la bandera del país norteamericano y otra de Puerto Rico, estado libre asociado de EE.UU.

«Voting Trumpito», reza el estribillo del tema, en alusión a las próximas elecciones generales. Asimismo, en su canto afirman que «tienen que tirar al Joe Biden [actual inquilino de la Casa Blanca] pa’l carajo», que la vicepresidenta Kamala Harris «jodió a EE.UU. como una prostituta» y que «Trump es un bendecido de Dios».

IF YOU STAND FOR FREEDOM JOIN THE RED WAVE VOTE TRUMPITO pic.twitter.com/L7rtF6OvSZ

— TrumpLatinos (@TrumpLatinos24) September 22, 2023