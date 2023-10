La baja en el precio del cobre en 2023 ha impactado los beneficios de la industria minera en Chile. Durante el primer semestre del presente ejercicio, el metal rojo se cotizó en un valor promedio de US$ 3,94 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, un 11% menos que la primera mitad de 2022. En ese entonces, el principal producto de exportación nacional se empinó hasta los US$ 4,43 la libra, e incluso llegó a tocar el que es hasta hoy su máximo histórico: US$ 4,87.

El efecto de la menor cotización del cobre en los mercados internacionales, combinado con las mermas productivas y alzas en los costos, se hizo notar en la última línea de un grupo de las principales mineras privadas que operan en el país.

Entre enero y julio, las utilidades de las mayores 18 mineras privadas del país mostraron un retroceso del 29%, totalizando US$ 2.948 millones. El pago de royalty del mismo grupo de compañías exhibe un descenso aún mayor. A junio, totalizaron pagos por US$ 293 millones, cifra que marca una caída del 47% frente a los US$ 553 millones vistos en 2022.

En ambos ítems, el resultado se explica mayoritariamente por un solo actor: Escondida. El mayor yacimiento de cobre del mundo -donde BHP controla el 57,5% de la propiedad- ganó US$ 1.233 millones en el período. Un 42% de las utilidades de las mineras privadas analizadas por Pulso. Eso sí, frente a sí misma, redujo su utilidad en un 30%, ya que en la primera mitad de 2022, obtuvo ganancias por US$ 1.752 millones.

El resultado se vio presionado por un salto de 20,3% en los costos, impulsados por una mayor inflación, según explicó la compañía en sus balances. Con todo, Escondida fue una de las pocas en lograr un salto productivo en el período, llegando a las 544,6 mil toneladas de cobre fino, un 5,6% más que lo visto frente al mismo período de 2022.

El resultado operacional, no obstante, terminó afectando el pago del royalty de la mayor minera del mundo en Chile. En los primeros seis meses del año, el monto del impuesto específico a la actividad minera se redujo hasta los US$121 millones, un 57% menos que lo pagado un año antes. Con todo, Escondida continúa siendo la minera privada que más paga royalty en Chile. Su aporte representó el 41% del total pagado por las 18 principales mineras en Chile.

Este 2023 será el último año en que dicho gravamen aplique tasas de entre 5% a 14% al resultado operacional de las mineras. Desde enero de 2024, el royalty pasará a funcionar en dos etapas: primero, se aplicará un componente ad valorem de 1% sobre el total de ventas, y luego una tasa de entre 8% y 26% sobre la Renta Imponible Operacional Minera Ajustada (RIOMA).

Del total de empresas con operaciones en Chile, la minera operada por la anglo australiana fue la única que logró superar los US$ 1.000 millones en ganancias. Le siguió Collahuasi, controlada por Anglo American y Glencore, que ganó US$ 710 millones, anotando una merma del 31% con respecto a los US$ 1.026 millones vistos en el mismo lapso del año previo. El resultado se debió a una menor producción, que se empinó cerda de las 260 mil toneladas, si bien mayor a la esperada por la compañía, la cifra se ubicó por debajo de las 290 mil de la primera mitad de 2022. Los costos de producción afectaron los balances. Entre el primer semestre de este año y el anterior, el C1 de Collahuasi -indicador que refleja los costos de todo el proceso minero hasta la venta del metal- pasó de US$ 0,96 a US$ 1,30 la libra.

Uno de los gastos que más se incrementaron en el período fueron los pagos de bonos por negociación colectiva. Dicho ítem se tradujo en un desembolso de US$ 54 millones.

Con todo, el resultado operacional bajó un 28% hasta los US$1.101 millones. Ello impactó su pago de royalty. Dicho gravamen significó desembolsos por US$ 67 millones en los primeros seis meses de 2023. Un 52% menos frente a los US$ 140 millones de 2022.

Los Pelambres, el principal yacimiento productivo de Antofagasta Minerals fue el único en el podio de las tres principales mineras que mostró una tendencia opuesta a sus competidores. Con US$ 431 millones en utilidades, mejoró su desempeño en un 60%. Lo hizo gracias a un salto del 40% en sus ingresos operacionales, tras obtener mejores pagos de los contratos con clientes. Pero también por un salto en la producción. Entre enero y junio de 2022, reportó 98 mil toneladas, y en 2023 pasó a las 128 mil.

La minera del grupo Luksic fue la que más aumentó sus pagos por concepto de royalty. Desembolsó U$ 40 millones, 71% más que los US$ 23 millones del año pasado. Su resultado operacional también aumentó. Lo hizo en un 60%.

