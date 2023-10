Este fin de semana seis comunas del sector norte de la región Metropolitana tendrán corte de agua potable por trabajos que se deben realizar para la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago.

La empresa Aguas Andinas y las autoridades programaron un corte para este fin de semana largo, desde la tarde del viernes hasta la madrugada del domingo. En total, serán 165 mil hogares los que quedarán sin servicio, es decir casi 600 mil personas.

Pero más allá de las casas afectadas, habrá servicios públicos y comercio que verán dificultado su normal funcionamiento por el corte de agua en Conchalí, Independencia, Recoleta, Renca, Santiago y Providencia.

El seremi de Salud de la región Metropolitana, Gonzalo Soto, contó que son doce los centros hospitalarios o clínicas que están en las zonas afectadas, pero aseguró que a todos estos centros se les asegurará el servicio. Lo mismo ocurrirán con los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam) o centros de diálisis.

¿Qué pasará con el comercio por el corte de agua?

En el caso de los restaurantes, bares u otros servicios que deseen seguir funcionando pese al corte de agua, deberán asegurar que haya agua potable para todos. El cálculo, para todo servicio que desee funcionar, es que tenga al menos 30 litros de agua por persona en el lugar.

“Vamos a estar fiscalizando con la Seremi de Trabajo el sector gastronómico, restaurantes, y otros sectores. Que en aquellos lugares que se esté dando continuidad al servicio, que se pueda garantizar que hay agua potable, precisamente, para los trabajadores y trabajadoras”, dijo Soto.

“Cualquier lugar de trabajo tiene que contar al menos con 30 litros por cada trabajador o trabajadora. Efectivamente la fiscalización que hará la Inspección del Trabajo en el sector poniente y en el sector oriente, estaremos verificando que eso se cumpla y, por cierto también, el agua disponible para hacer las actividades en el sector productivo que estén abiertos, por ejemplo, si tiene que ver con el sector gastronómico, tiene que haber agua potable efectivamente para la elaboración de los productos, la limpieza, etc”, añadió.

En concreto, la autoridad sanitaria explicó que no se le negará el funcionamiento a ningún servicio, pero todos deben asegurar agua potable para poder funcionar.

“Cualquier restaurante que no esté con agua para sus trabajadores, o para la elaboración de los productos, por supuesto que no es ningún lugar que va a estar abierto. Estaremos fiscalizando como Seremi de Salud. Quienes no cuenten con esto, no pueden abrir sus puertas”, enfatizó.

