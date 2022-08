El ocio digital causa furor en todos los rincones del planeta. En nuestro país, cada vez son más las personas que se divierten en Internet con sus dispositivos móviles favoritos, lo que hace que el sector siga prosperando.

Desde luego, las figuras más reconocidas del mundo deportivo también forman parte de esta innovadora manera de entretenerse. Estos son los 3 entretenimientos digitales que disfrutan los futbolistas.

Deportes electrónicos

El sector del entretenimiento digital que más llama la atención de los futbolistas son los deportes electrónicos. Esto no es de extrañar, si se tiene en cuenta que los eSports viven un verdadero auge alrededor de todo el mundo.

Uno de los primeros futbolistas en incursionar en este apasionante pasatiempo ha sido Gerard Piqué. De hecho, se ha asociado con uno de los streamers españoles más reconocidos para lanzar su propio equipo, KOI.

Por su parte, Sergio Agüero también ha invertido en su proyecto dedicado al fútbol. Luego de su retiro, el Kun fundó KRÜ Esports.

Desde luego, no son los únicos futbolistas que participan de este pasatiempo digital. David Beckham con Guild Esports, Casemiro con Case eSports y Antoine Griezmann con Grizi Esport son otros de los que ya se animaron a incursionar en esta industria.

Póker

El poker en Chile representa uno de los juegos de azar más elegidos por la audiencia; también llama mucho la atención de los jugadores de fútbol, que participan de torneos en línea y partidas que se organizan en casinos tradicionales.

En tal sentido, Neymar es uno de los futbolistas que más disfruta de este deporte mental. En más de una ocasión, ha comentado su interés por el juego de cartas en el que la habilidad mental es indispensable.

De hecho, el astro brasilero le ha puesto a su propio perro el nombre Póker. Nuevamente, no es el único que disfruta de este pasatiempo digital. Piqué y Cristiano Ronaldo son otros de los que se divierten con las apuestas en este emocionante juego de azar.

Series

Las series atrapan a más de un espectador y los futbolistas no son la excepción. Las plataformas como Disney+ o Netflix prosperan entre los jugadores de fútbol, que admiten que, en su tiempo libre, se dejan llevar por las historias que llegan a la pantalla chica.

El colombiano James Rodríguez es aficionado a Breaking bad, Stranger things y The walking dead.

Por su parte, Dani Alves y Neymar disfrutan de los episodios de la serie española La casa de papel. Narcos, Scandal y House of cards se encuentran entre otras de las más elegidas, por estrellas como Ousmane Dembélé y Gerard Piqué. Asimismo, Cristiano Ronaldo ha recomendado ver The killing y el documental Take your pills.

Como si esto fuera poco, varios delanteros han incursionado en este sector como actores; es el caso de Lionel Messi en la argentina Los protectores y el propio Neymar en La casa de papel.

Los futbolistas tienen muchas aficiones más allá del deporte que más seguidores reúne en todo el mundo y, en especial, en Chile. Los deportes electrónicos, el póker y las series son los entretenimientos digitales que más disfrutan.

