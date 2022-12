En la historia de los Mundiales, solo dos jugadores han sido campeones como agentes libres; los argentinos Alberto Tarintini, en el certamen que organizó su país en 1978, y José Luis Brown, en México 86. Es por eso que, después de desvincularse del Manchester United, el astro portugués puede levantar la copa para hacer parte de este curioso listado.

Antes de iniciar el Mundial de Qatar 2022, CR7 dejó unas picantes declaraciones sobre el entorno del Manchester United y generó una gran polémica, que terminó con su salida del club en muy malos términos.

Aunque se pensó que su continuidad sería fundamental en el naciente proyecto del técnico neerlandés, con el pasar de los días el atacante de 37 años perdió protagonismo. Cumplida la mitad de la temporada europea, quedó demostrado que la relación entre él y Ten Hag estaba totalmente rota.

Es más, en cada partido del primer semestre de la temporada, se evidenció que Cristiano Ronaldo no tiene un lugar fijo en la formación titular del Manchester United, yendo constantemente al banco de suplentes. Por lo que sus declaraciones dejaron entrever que sí había una crisis en el camerino del club inglés.

En conversación con el periodista Piers Morgan, Cristiano se refirió sin tapujos sobre su relación con el entrenador del club: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Además, dijo sentirse “traicionado” porque lo han “convertido en la oveja negra”. Pero el problema no es “solo el entrenador”, pues “hay dos o tres” personas que lo “quieren fuera del club”, quienes al final cumplieron con su cometido.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”, se lee en comunicado que subió el club el pasado 22 de noviembre, cuando el Mundial apenas llevaba dos días de iniciado.

Después de toda esta novela, se ha hablado mucho sobre el próximo futuro de Cristiano Ronaldo, el cual ya se habría definido. Este lunes 5 de diciembre, el diario Marca reveló que “Cristiano Ronaldo jugará en el Al-Nassr a partir del 1 de enero”, confirmando uno de los bombazos más importantes del mercado de fichajes de los últimos años.

Según este medio español, “el contrato que une al futbolista portugués” con el equipo de la primera división de Arabia Saudita “tendrá una duración de dos temporadas y media”. Además, el exjugador del Real Madrid recibirá aproximadamente “200 millones de euros por temporada”.

A eso se suma “algo menos de cien millones de euros por incentivos económicos vía publicidad”. De esta manera, volvería a ser el futbolista mejor pago en el mundo, superando a Kylian Mbappé con sus 180 millones de euros por temporada en el París Saint-Germain.

De hacerse oficial este fichaje, Cristiano Ronaldo pondría fin a una exitosa carrera en Europa que inició en la temporada 2002/03 en el Sporting de Lisboa. Después vistió la camiseta del Manchester United en su primer ciclo para ser fichado por el Real Madrid y pasar la Juventus antes de regresar al club inglés.

