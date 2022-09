Brian Fernández asomó por Chile durante el año 2018 cuando Unión La Calera lo trajo como uno de los refuerzos del cuadro cementero. En el equipo del la Quinta región interior, el delantero se convirtió en una de la grandes figuras, lo cual lo llevó rápidamente al fútbol mexicano tras solo seis meses en nuestro país.

Hoy por hoy su realidad es otra, su pase pertenece a Colón de Santa Fe, pero ha sido prestado a diversos equipos por sus constantes indisciplinas, donde principalmente sus problemas de droga lo han llevado por un camino oscuro y del cual le ha costado salir.

Ahora está en Ferro de Argentina, pero no continuará en dicho club, tras no presentarse a dos entrenamientos, así lo aseguró su entrenador Luciano Guiñazú, en la previa del partido de su equipo contra Deportivo Morón, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

“Brian Fernández no se presentó a los entrenamientos de ayer ni de hoy. Los dirigentes me dijeron que no va a volver”, explicó Guiñazu en una comunicación telefónica con el medio argentino “El Ascenso x3”.

El delantero, que ya fue goleador de Ferro en la temporada pasada, se había alejado del club y este año había jugado algunos pocos partidos en Deportivo Madryn. Fernández fue una de las incorporaciones de Ferro y el club acordó una operación a préstamo desde Colón, hasta el 31 de diciembre de este año.

Desde su vuelta, el pasado 11 de julio, el atacante, de 27 años, no convirtió goles en lo que va de la temporada de la Primera Nacional.

Por Ignacio Soto Bascuñán