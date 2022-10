La Dirección de Presupuestos (Dipres) liberó la semana pasada los montos del proyecto Ley de Presupuesto 2023. Dentro de las reparticiones del Estado, el Ministerio de Salud contempla un total de $ 12,7 billones, es decir, un 18% del total del presupuesto para el próximo año.

Una de las prioridades para la cartera es la Atención de la Salud Primaria (APS). Por eso, el proyecto destina $ 3.012.435 millones, 255 mil millones más que el año anterior. Es decir, equivale a un aumento del 5,1%.

Sin embargo, en este escenario uno de los puntos relevantes son los fondos asignados a través de la definición del monto “per cápita basal”, es decir, la cantidad de dinero que entrega el Estado a cada consultorio del país por cada uno de los pacientes inscritos. Según lo anunciado hasta ahora -y establecido en un documento de la Dipres-, el incremento sería de un 1,04%, equivalente a 100 pesos, pasando de $ 9.618 a $ 9.718 por cada paciente.

De ser así, esta sería de las alzas más bajas en los últimos años, pues en el periodo 2018-2022 se incrementó en $ 1.843 el “per cápita basal” de la Atención Primaria de Salud, equivalentes a un incremento de un 27% en los últimos 4 años a 2022 (ver tabla).

Año Valor Per cápita 2019 $ 6.329 2020 $ 7.211 2021 $ 8.731 2022 $ 9.618

Enrique Paris, exministro de Salud y presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la Universidad San Sebastián, señala que “durante los últimos años, el incremento de la atención primaria fue muy significativo. En 2019 el per cápita de la atención primaria era $ 7.121 y nosotros en 2022 lo dejamos en $ 8.731″.

Por eso, esta alza no dejó contento a nadie, ni a los funcionarios de la salud ni a las autoridades municipales.

Desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), criticaron la propuesta presupuestaria y llamaron a tomar acción.

Gabriela Flores, presidenta del gremio, afirma que “exigimos seriedad de parte del gobierno y del Presidente Boric, quien se comprometió a una situación diametralmente opuesta en tiempos de campaña. La salud de la ciudadanía es lo primero y ello no se refleja en el proyecto de Presupuesto presentado, donde se envía al sacrificio la salud de la población para ordenar las cifras macroeconómicas”.

Además, desde principios de esta semana que están movilizados y Flores advierte que podrían llegar a un paro: “No retrocederemos ni un centímetro hasta que la cifra del per cápita basal para el año 2023 tenga un incremento real. Hemos llamado a nuestras bases a estar en estado de alerta para comenzar con las movilizaciones que no descartamos, pueden escalar hasta una paralización de funciones en los establecimientos de Atención Primaria y centros de Urgencia del país desde Arica a Magallanes”.

La preocupación de los alcaldes

Muchos de los centros de atención primaria dependen de los municipios, tanto en el financiamiento como en la administración. Por eso, esta situación también preocupa a los jefes comunales.

