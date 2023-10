El senador y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Felipe Kast (Evópoli), volvió a arremeter este jueves contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el veto a la ley de usurpaciones y la controversia respecto a las sanciones a personas de campamentos históricos.

Los ánimos en torno a las observaciones del Ejecutivo al proyecto aprobado en el Congreso el pasado 30 de agosto, que castiga las ocupaciones ilegales de terrenos, se encendieron todavía más el martes, cuando Tohá señaló: “Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel, lo entendemos, lo que pedimos es que ese debate se plantee en esos términos, y que no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores”.

Las palabras de la ministra fueron retrucadas el miércoles en una carta firmada por 25 senadores, principalmente de los tres partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y también de Republicanos: “Venimos a manifestar nuestra profunda molestia e indignación por sus declaraciones expresadas el día de ayer (martes), en la cual insulta y, al mismo tiempo, utiliza noticias falsas sobre la Ley de Usurpaciones para descalificar a todos los parlamentarios de oposición”.

“Los senadores firmantes, le solicitamos que no utilice hechos falsos para ocultar la debilidad del gobierno para enfrentar los asuntos de seguridad pública nacional”, agrega el texto.

Además, el miércoles. durante la sesión de la comisión de seguridad del Senado para analizar el veto del gobierno al proyecto de ley, el legislador de Evópoli le pidió a la secretaria de Estado que se retractara de sus palabras. Pero Tohá no cedió, lo que generó un tenso debate.

En entrevista con Radio Universo, Kast insistió este jueves en que “la ministra (Tohá) está desesperada, porque se da cuenta que todo Chile quiere esta ley, que se equivocaron con el veto y están tratando de desviar la atención”.

De acuerdo al senador, uno de los impulsores del proyecto inicial contra las usurpaciones, “nosotros hicimos esta ley para que quedaran excluidos los campamentos, por eso es tan grave lo que dice la ministra, compartiendo información falsa”.

Kast apuntó que “lo más grave es que si fuera cierto (lo que dice la ministra) -que no lo es- con el veto del gobierno también se van a ir a la cárcel (las personas de los campamentos), porque el gobierno lo que hizo es que para las usurpaciones no violentas, es o cárcel o multa. Bajo sus conceptos –lo que yo no comparto porque hay una indicación que los deja afuera- ella estaría diciendo que el gobierno está enviando a la cárcel con un juez o con multa a los campamentos, que sería completamente absurdo”.

Asimismo, aseguró que la indicación en cuestión fue redactada por el Ejecutivo y el Congreso la aprobó. “La ministra nos dice a nosotros que con nuestro proyecto los campamentos se podrían ir –eventualmente, si es que se hiciera un juicio- a la cárcel, pero se aplica para su fórmula igual”.

En ese sentido, el parlamentario recalcó que “tenemos que hacernos cargo de los campamentos históricos, que es lo que hacemos y los dejamos fuera de esta ley, pero de aquí para adelante poner orden y que no sea gratis –incluso con mafia, con sicarios- la toma de terreno”.

El senador Evópoli también aseguró que como oposición estaban dispuestos a ceder al gobierno la indicación de la “legitima defensa privilegiada”, que permitiría a dueños de terrenos a defenderse. “Dijimos ya, como esto no está en el corazón del proyecto, saquémoslo (…) aquí uno tiene que elegir peleas y como para el gobierno era muy sensible este tema. Estoy en política y tengo que buscar acuerdos, no puedo pasar máquina”.

Finalmente, a pesar de las diferencias y controversias, aseguró que desde Chile Vamos no van a intentar “botar” el veto presidencial para avanzar con otro proyecto de ley: “Incluso con el veto del gobierno quedamos mejor que hoy día, aunque nos veten quedamos mejor. Hoy por ejemplo la usurpación ni siquiera es delito, llega Carabineros y no pueden tomar detenido a los que usurparon un terreno. Aunque la pena final sea multa, lo que hace es que sí se puede tomar detenido y hacer control de detención. Yo no me voy a dar un gustito, llevo tres años trabajando en esto”.

/psg