Este viernes los hinchas cruzados recibieron una gran noticia. Su goleador Fernando Zampedri renovó hasta finales de 2025 con la tienda cruzada.

“No era un hecho, pero venía todo muy bien. La comodidad que encontré en esta institución, lo bien que me tratan, fue algo para renovar”, comentó el capitán del elenco precordillerano.

El delantero también buscará alcanzar la tabla de goleadores históricos de Universidad Católica la que lidera Rodrigo Barrera con 118 goles. El argentino actualmente tiene 98.

“El récord se sueña y se vive, ojalá ese día pueda llegar, todos los días trabajo para que nos vaya bien, pero ahora es un sueño que se puede hacer realidad. Trabajo para eso. Ojalá se pueda dar lo más pronto posible”, reconoció Fernando Zampedri, quien intentará acercarse lo que más pueda en lo que queda del año.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: ¡𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐑𝐎 𝐑𝐄𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐔𝐂! 📝✅ Anunciamos la renovación de Fernando Zampedri junto a #LosCruzados hasta diciembre del 2025 🤝⚪🔵 Vamos por más Capitán ✊, ¡y seguir haciendo historia con La Franja! ⚪🔵 pic.twitter.com/LyguzLqKrC — Universidad Católica (@Cruzados) October 6, 2023

Por último habló sobre su tiempo en Los Cruzados, donde llegó en 2020, y que actualmente lo tiene como el capitán de la institución.

“Me sentí cómodo desde el primer día y de un principio me sentí un referente en el vestuario, no tuve problema. Me pone feliz esa situación. Estamos todos detrás de lo mismo, todos estamos en el mismo lugar. La felicidad va a ser para todos, esperando el día que se pueda inaugurar con muchas ganas”, cerró.

Zampedri y compañía visitarán Rancagua para enfrentarse este sábado al local O´Higgins por la jornada 26 del Campeonato Nacional.

Por Ignacio Soto Bascuñán